"العربية المشتركة": سنصوت لصالح حل الكنيست.. واجتماع حاسم لـ"الموحدة"

قررت القائمة ”العربية المشتركة“ التصويت لصالح قانون حل الكنيست الذي سيطرحه حزب ”الليكود“ غدا الأربعاء، على الرغم من تصويتها ضد اقتراح حجب الثقة الذي قدمه ”الليكود“ للإطاحة بحكومة التغيير الإسرائيلية.

بدورها، أكدت القائمة ”العربية الموحدة“ رفضها الانسحاب من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، في الوقت الذي من المقرر أن يعقد فيه مجلس شورى الجماعة الإسلامية اجتماعا مساء الثلاثاء، لاتخاذ قرار حاسم بشأن ذلك.

يأتي ذلك، في الوقت الذي يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، زعيم تحالف ”يمينا“، للانتخابات الإسرائيلية الخامسة في الكنيست الإسرائيلي، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية.

حل الكنيست

وقال رئيس القائمة العربية المشتركة، أيمن عودة، إن كتلته ستصوت غدا الأربعاء لصالح مشروع القانون الذي ستقدمه المعارضة الإسرائيلية لحل الكنيست، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”مكان“.

وأوضح عودة، أن ”القائمة المشتركة صوتت أمس مع الائتلاف ضد اقتراح حجب الثقة الذي قدمه الليكود، لأنه حجب الثقة من شأنه تشكيل حكومة بديلة برئاسة بنيامين نتنياهو“، مؤكدا أنه ”لم يطرأ أي تغيير على موقف المشتركة من الحكومة الحالية“.

قرار حاسم

وبحسب القناة العبرية، فإنه ”من المقرر أن يلتئم مجلس الشورى التابع للحركة الإسلامية يوم الثلاثاء، لاتخاذ قرار حاسم في مسألة بقاء القائمة العربية الموحدة في الائتلاف الحكومي“.

وقال عضو مجلس الشورى بالحركة الإسلامية، عباس زكور، إن ”المجلس ينتظر إطلاع رئيس القائمة منصور عباس الأعضاء على الإنجازات التي تم تحقيقها من أجل المجتمع العربي“، وفق ”مكان“.

وأضاف زكور: ”القائمة لم تنضم إلى الائتلاف الحكومي لتنسحب منه بعد فترة وجيزة“، وذلك في إشارة إلى اتجاه مجلس الشورى لاتخاذ قرار بالبقاء في الائتلاف الحالي.

في السياق، قالت القناة العبرية، إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، يستعد لحل الكنيست الإسرائيلي وخوض معركة انتخابية جديدة.

ونقلت القناة، عن مصدر سياسي كبير قوله، إن بينيت ”ينوي التعاقد مع المستشار الإستراتيجي أهارون شافيف للاستعداد لاحتمال إجراء الانتخابات العامة قريبا“، مشيرة إلى أن بينيت اجتمع بالمستشار أهارون يوم الجمعة الماضي.

وفي السياق، نقلت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، عن مصادر مطلعة قولها، إن ”بينيت يعتقد أن الحكومة الحالية لن تصمد أكثر من بضعة أسابيع وبالتالي بدأ يحضر لحملته الانتخابية“.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن ”بينيت يفضل انهيار الائتلاف الحكومي بدعم من القائمة العربية الموحدة؛ لأنه بهذه الطريقة يبقى في منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة“.

وينص اتفاق الائتلاف على تولي زعيم حزب ”يوجد مستقبل“ يائير لابيد، رئاسة الحكومة الانتقالية في حال تسببت كتلتا ”يمينا“ و“أمل جديد“ في تسريع موعد الانتخابات، وفق الصحيفة.

لكن قناة ”مكان“ العبرية، نقلت عن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، قوله، إن ”بينيت مستمر في التنسيق مع رؤساء الأحزاب لمنع اللجوء إلى انتخابات“، نافيا ما يجري تداوله باستعداد رئيس الوزراء لانتخابات خامسة بالكنيست.

قانون حل الكنيست

ومن المقرر، أن يقدم حزب ”الليكود“ الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، الأربعاء، مشروع قانون لحل الكنيست والذهاب لانتخابات خامسة.

ومن أجل تمرير الاقتراح في قراءة أولية، تكفي الأغلبية البسيطة، على عكس القراءات الأخرى، التي تتطلب أغلبية 61 عضوا بالكنيست.

يذكر أنه في حال فشلت المعارضة الإسرائيلية في تمرير مشروع قانون يقضي بحل الكنيست، فإنه لن يكون من الممكن طرحه مرة أخرى إلا بعد ستة أشهر.

وتمكن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، من إسقاط مقترحين لحجب الثقة عن الحكومة تقدمت بهما أحزاب من المعارضة الإسرائيلية بالجلسة الافتتاحية للكنيست، وفق ما أوردت القناة 12 العبرية.

وافتتح الكنيست الإسرائيلي، دورته الصيفية الجديدة وسط خلافات كبيرة تعصف بالائتلاف الذي يتزعمه نفتالي بينيت، خاصة بعد استقالة عضو الكنيست إيديت سيلمان، والأزمة الجديدة التي اندلعت مع القائمة العربية الموحدة.

وبحسب القناة العبرية، فإنه ”تم طرح مقترحين لحجب الثقة عن حكومة بينيت في الجلسة الكاملة للكنيست“، مشيرة إلى أن الجلسة افتتحت دون أغلبية للائتلاف الحكومي، وسط غياب أعضاء القائمة العربية الموحدة والنائبة المستقيلة من الائتلاف إيديت سيلمان.