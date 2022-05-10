تقرير: أمريكا لن تمنع تسلح الشرق الأوسط إذا حصلت إيران على سلاح نووي

قالت شبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية، الثلاثاء، نقلا عن خبراء، إن ”الولايات المتحدة ستجد صعوبة بالغة في منع دول منطقة الشرق الأوسط من السعي للحصول على قدرات نووية إذا حصلت إيران على سلاح نووي“.

ورأت الشبكة أن على ”أمريكا أن تسعى الآن لإصلاح العلاقة مع حلفائها في المنطقة من أجل تقليل مخاوفها تجاه التسلح الإيراني“.

وقال العميد المتقاعد أمير أفيفي، مؤسس منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي: ”من الواضح أنه إذا أصبحت إيران دولة نووية، فإنها ستهدد وجود كل الدول السنية والدول المجاورة في الخليج.. ولن يكون لأحد الحق، لا الولايات المتحدة ولا أوروبا، ولأي شخص الحق الأخلاقي في إخبار أي شخص في الشرق الأوسط بعدم القدرة على الدفاع عن نفسه“.

ومع استمرار الولايات المتحدة في سعيها لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع طهران، سيبقى القلق الأكبر هو قدرة إيران على الحصول على أسلحة نووية، وفقا للشبكة، التي أوضحت أن الاتفاق حدد قدرات إيران النووية لمدة 10 سنوات على أجهزة الطرد المركزي، و 15 عاما على كمية اليورانيوم المخصب التي يمكن أن تمتلكها.

تأخير المسار

ولفتت الشبكة إلى أن ”النقاد يجادلون بأن الاتفاق يؤخر المسار فقط بدلاً من إيقافه مع تزويد إيران بمزايا مسبقة ودائمة، فيما يعتقد المؤيدون أن الفجوة ستسمح لجيل جديد بتولي السلطة في طهران، وعقد اتفاقيات جديدة“، مضيفة: ”إنها مقامرة لا يبدو أن دول المنطقة تدعمها“.

وقال أفيفي: ”لن يكون هناك استقرار، بل ستكون هناك حروب، وانتشار كبير لأسلحة الدمار الشامل، وهذا في الحقيقة يعد تهديدا وجوديا ضخما“.

وذكرت الشبكة أن ”إسرائيل التي كانت على خلاف مع جيرانها العرب، وجدت نفسها بشكل متزايد في مناقشات مع دول الخليج العربي، لتعزيز العلاقات معها في مواجهة تهديد محتمل من إيران“.

وتابع أفيفي: ”هذا هو الشيء الأكثر إثارة للقلق في ما يتعلق بانتشار الأسلحة النووية، وهو السيناريو الذي تتحرك فيه دول في المنطقة بما فيها السعودية والإمارات والأردن ومصر وغيرها نحو الأسلحة النووية“.

كوكب مختلف

واعتبر أفيفي أن ”سباق التسلح لا يمثل تهديدًا للشرق الأوسط فحسب، بل سيخلق كوكبًا مختلفًا تمامًا، وعصرًا جديدًا للكرة الأرضية، وسيعرض الجميع للخطر“.

ونبٌهت الشبكة إلى أن بعض المحللين يجادلون بأنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي، فإن السعودية ستحصل على السلاح من باكستان في اليوم التالي.

وبدوره، رأى روبرت أينهورن، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، أن ”الولايات المتحدة بحاجة إلى العمل على معالجة مخاوف السعودية، والتأكد من أن الرياض لا تشعر بالحاجة إلى امتلاك سلاح نووي، لكن ذلك سيكون صعبًا، لأن الحلفاء الإقليميين ما زالوا قلقين من أن الولايات المتحدة تنفصل عن المنطقة“، على حد تعبيره.

وقال: ”في الوقت الحالي، تصنف إيران على أنها أكبر دولة من المحتمل أن تسعى لامتلاك أسلحة نووية، تليها كوريا الجنوبية واليابان ثم تركيا“.

أردوغان والسلاح النووي

ووفقا للشبكة، أذهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العالم في عام 2019، عندما قال إنه ”وجد أنه من غير المقبول أن تحظر دول أخرى بلاده من الحصول على أسلحة نووية، في حين جادل الكثير بأن هذا الإعلان يتعلق بمكانة تركيا الشاملة في المنطقة والعالم أكثر من الطموح النووي“.

وقال إيبك يزداني، الصحفي الدبلوماسي الذي يركز على السياسة الخارجية التركية، إن ”تركيا لم يكن لديها هذا النوع من الطموح من قبل، لكن العلاقات مع الولايات المتحدة ستكون حيوية لكيفية رد تركيا على أي سباق تسلح إقليمي“.

وأوضح: ”إذا قررت إيران تطوير سلاح نووي، أعتقد أن تركيا لن تشعر بالراحة تجاه ذلك في ما يتعلق بمسائل الأمن الإقليمي والاستقرار.. وإذا شعرت تركيا بأنها محاصرة في منطقة مليئة بالدول التي ستطور أسلحتها النووية، فربما يكون لتركيا هذا النوع من الأجندة“.

ورأت الشبكة أن ”الخوف الثانوي من الاتفاق النووي مع إيران، يتمثل في تمويل طهران للأنشطة الإرهابية في المنطقة، الذي يجادل النقاد بأنه سيزداد بشكل كبير بمجرد الإفراج عن حوالي 130.5 مليار دولار من الأصول المجمدة لإيران، والأرباح الضخمة التي ستجنيها من عودة صادراتها النفطية للسوق العالمي“.