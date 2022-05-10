سرقة هاتف وزير إيراني أمام مسجد في طهران

سرق ”لصوص مجهولون“ هاتف وزير الشباب والرياضة الإيراني حميد سجادي، في أثناء تواجده أمام أحد المساجد في طهران، بحسب ما ذكر موقع محلي.

وذكر موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني يوم الثلاثاء، أن ”لصوصا مجهولين سرقوا هاتف الوزير سجادي، من أمام مسجد بلال التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، وذلك في أثناء مشاركته في تشييع جنازة المخرج والإعلامي البارز نادر طالب زاده“.

ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها أنه ”بالرغم من وجود فريق الحماية لجميع الوزراء الذين كانوا يشاركون في مراسم تشييع الراحل طالب زاده، تشير التقديرات إلى أن إهمال فريق الحماية التابع لوزير الشباب والرياضة هو المسؤول عن هذا الحادث“.

ونوه الموقع في تقرير له، إلى أنه ”يمكن أن تكون معلومات الهاتف الخلوي لوزير الشباب والرياضة الإيراني موضوعًا جيدًا لأجهزة المخابرات الأجنبية“.

وفي الـ29 من نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت إيران عن وفاة الناشط الإعلامي الإيراني البارز نادر طالب زاده، في أحد مستشفيات العاصمة طهران عن عمر ناهز 69 عاما، بسبب مضاعفات في أمراض القلب.

ويعد طالب زاده من أهم المخرجين والصحفيين المقربين من الحرس الثوري الإيراني، وقد شارك في مراسم تشييعه قائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني وعدد من كبار القادة العسكريين.

وطالب زاده حاصل على درجة الماجستير في الإخراج السينمائي من جامعة ”كولومبيا“ الأمريكية، وأسس صحيفة ”طهران تايمز“، وذلك بعد 10 أيام من انتصار الثورة في إيران عام 1979، وسقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي.

وذهب إلى جبهات القتال خلال الحرب الإيرانية العراقية، حيث قام بصناعة الفيلم الوثائقي ”شوش“، كما كان أحد الشخصيات المؤثرة في تأسيس قناة ”أفق“ التلفزيونية، وأمينا عاما لمهرجان عمار السينمائي.

وقال في إحدى المقابلات التلفزيونية قبل سنوات إنه ”تعرض إلى اغتيال بيولوجي في مدينة النجف العراقية“.

وتزوج طالب زاده مرتين، المرة الأولى من أعظم باقري، والثانية من زينب مهنا التي تحمل الجنسية اللبنانية.