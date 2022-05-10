مسؤول روسي: موسكو لا تعتزم إغلاق سفاراتها في أوروبا

قال مسؤول روسي، يوم الثلاثاء، إن بلاده لا تعتزم إغلاق سفاراتها في أوروبا، ردا على ”إجراءات غير ودية“ من الغرب، وتوسيع عقوباته على موسكو.

ووفق ما نقلت وكالة ”رويترز“، قال ألكسندر جروشكو، نائب وزير خارجية موسكو، لوكالة الإعلام الروسية: ”لا نخطط لإغلاق سفاراتنا في أوروبا.. هذا ليس من تقاليدنا.. لذلك نعتقد أن عمل مكاتب التمثيل الدبلوماسي مهم“.

وكان محتجون على الحرب في أوكرانيا، ألقوا مادة حمراء على السفير الروسي في بولندا أثناء توجهه لوضع الزهور في المقبرة العسكرية السوفيتية في وارسو للاحتفال بالذكرى السابعة والسبعين للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام: ”أثناء وضع إكليل من الزهور في مقبرة الجنود السوفيات، تعرض السفير الروسي في بولندا سيرغي أندرييف والدبلوماسيون الروس المرافقون له لاعتداء“.

وأضافت: ”الموالون للنازية الجديدة أطلوا برؤوسهم مرة أخرى“، مكررة بذلك تأكيد روسيا على أنها تحارب النازيين الجدد في أوكرانيا.

وهتف النشطاء المؤيدون لأوكرانيا، قائلين: ”فاشيون“، ولوحوا بالعلم الأوكراني الأصفر والأزرق واعترضوا طريق السفير بينما كان يسير باتجاه الضريح، ومنعوه من وضع إكليل الزهور، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

ثم رشقه عدة أفراد بمادة حمراء على وجهه وملابسه وعلى رجال آخرين يرافقونه.

وبعد أن مسح وجهه بيده، قال أندرييف: ”أنا فخور ببلدي ورئيسي“.

وصرح لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، أنه لم يصب بأذى وأن المادة كانت نوعا من الشراب.

وكانت السفارة الروسية تعتزم إقامة احتفال رسمي في الموقع، لكنه ألغي بعد تلقي رد سلبي من رئيس بلدية وارسو ووزارة الخارجية.

لكن أندرييف جاء لوضع الإكليل، كما فعل بعض الروس طوال الصباح، بينما حمل متظاهرون مؤيدون لأوكرانيا لافتة كبيرة كتب عليها ”مجرمون“، وعرضوا صورا للبلد الذي مزقته الحرب.

وبعد الحادث، قالت وزارة الخارجية الروسية، إنها احتجت لدى المسؤولين البولنديين على ما اعتبرته ”تساهلهم مع الشباب النازيين الجدد“.

وأضافت في بيان أن ”روسيا طلبت من بولندا أن تنظم دون إبطاء مراسم وضع إكليل الزهور مع توفير الأمن الكامل في وجه جميع أنواع الاستفزازات“.