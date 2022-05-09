أمريكا تفرض عقوبات على شبكة مالية لتنظيم داعش

فرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات على ما قالت إنها شبكة من خمسة أفراد يساعدون في تسهيل تمويل تنظيم داعش، ويعملون في إندونيسيا وسوريا وتركيا لدعم أعضاء الجماعة المتطرفة في سوريا.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، هؤلاء بلعب دور رئيسي في تسهيل سفر المتشددين إلى سوريا ومناطق أخرى ينشط فيها تنظيم داعش، وإجراء تحويلات مالية لدعم جهود التنظيم في مخيمات النازحين في سوريا.

وقالت الوزارة إن الشبكة تجمع الأموال في إندونيسيا وتركيا، ”واستخدم بعضها لدفع تكاليف تهريب أطفال من المخيمات وتسليمهم لمقاتلي تنظيم داعش الأجانب كمجندين محتملين“.

وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في البيان: ”الولايات المتحدة في إطار التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش، ملتزمة بحرمان التنظيم من القدرة على جمع ونقل الأموال عبر أنظمة قضائية متعددة“.

واستهدف الإجراء، الذي اتخذ الاثنين، كلا من دوي داهليا سوسانتي ورودي هريادي وآري كارديان ومحمد داندي أديجونا وديني رمضاني، ويقضي بتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة، كما يحظر على الأمريكيين بصفة عامة التعامل معهم.