البنتاغون: تأثير العقوبات بدأ يظهر على قطاع صناعة الأسلحة الروسي

قال مسؤول كبير في البنتاغون، يوم الاثنين، إن العقوبات الدولية بدأت تنعكس على قطاع صناعة الأسلحة الروسي الذي يجد صعوبة في استبدال الصواريخ الموجهة التي يستخدمها الجيش الروسي في أوكرانيا؛ بسبب الحظر المفروض على المكونات الإلكترونية الذي يضرب روسيا.

وقال المسؤول الكبير للصحافيين، طالبا عدم كشف هويته، إن روسيا أطلقت كما هائلا من الصواريخ على أوكرانيا لدرجة ”نفدت الأسلحة الموجهة بدقة وتواجه صعوبة في استبدالها“، بحسب ”فرانس برس“.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي: ”نعتقد أن العقوبات وقيود التصدير خاصة على المكونات الإلكترونية لها تأثير على قطاع صناعة الدفاع الروسي“.

وأوضح أنه لهذا السبب تتعرض المدن الكبرى مثل ماريوبول أو خاركيف لقصف بقنابل غير موجهة لا تميز بين الهدف العسكري والمبنى السكني.

وإضافة إلى ذلك لا تزال القوات الروسية تواجه مشاكل الإمداد والانضباط، بما في ذلك في أوساط الضباط الذين ”يرفضون الانصياع للأوامر والتقدم“، على حد قوله.

وأشار المسؤول الكبير في وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن العملية الروسية في جنوب البلاد ”بالكاد أحرزت تقدمًا في الأيام الأخيرة“؛ بسبب المقاومة الأوكرانية الشرسة.

وقال إن الروس في دونباس ”لم يتمكنوا من إحراز أي تقدم ملموس“، مبررًا هذا الفشل لعجز القوات الروسية عن تنسيق غاراتها الجوية ومناوراتها على الأرض، أو بسبب الطقس الذي يجعل الأرض موحلة وترغم الدبابات على البقاء على الطرق المعبدة. وقال أيضا ”إنهم لم يحلوا مشاكلهم اللوجستية والصيانة“. وتابع: ”ما زلنا نرى أنهم سيجدون صعوبة في إعادة تزويد قواتهم بالأسلحة“.

وفي وقت سابق الإثنين، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تدخل بلاده في أوكرانيا كان ضروريًّا لأن الغرب ”كان يستعد لغزو أراضينا ومنها القرم“.

جاء ذلك في كلمة لبوتين خلال العرض العسكري السنوي بمناسبة يوم النصر في الميدان الأحمر بموسكو إحياءً لذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف الرئيس الروسي في كلمته أن ”القوات والمتطوعين الذين يقاتلون في منطقة دونباس شرق أوكرانيا يحاربون من أجل وطنهم الأم“، بحسب ما نقلت ”رويترز“.

وتابع: ”أنتم تقاتلون من أجل وطنكم الأم ومستقبله.. موت كل جندي وضابط مؤلم لنا.. ستبذل الدولة قصارى جهدها لرعاية عائلاتهم“.

واختتم حديثه بصيحة قوية للجنود المحتشدين: ”من أجل روسيا، من أجل النصر“.