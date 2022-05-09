إسرائيل.. إسقاط مقترحين لحجب الثقة عن حكومة بينيت

أسقطت حكومة التغيير الإسرائيلية التي يترأسها نفتالي بينيت، يوم الإثنين، مقترحين لحجب الثقة تقدمت بهما أحزاب من المعارضة في الجلسة الافتتاحية للكنيست، وفق ما أوردته القناة ”12“ العبرية.

وقالت القناة، إنه ”تم طرح مقترحين لحجب الثقة عن حكومة بينيت في الجلسة الكاملة للكنيست“.

وأشارت إلى أن ”الجلسة افتتحت دون أغلبية للائتلاف الحكومي، وسط غياب أعضاء القائمة العربية الموحدة والنائبة المستقيلة من الائتلاف عيديت سيلمان“.

وذكرت أنه ”على الرغم من غياب أعضاء القائمة العربية الموحدة عن تصويت حجب الثقة؛ إلا أن المقترحين لم يتم تمريرهما“.

وأضافت القناة أن ”الائتلاف الحكومي فاز بالاقتراح الأول الذي قدمه حزب (الليكود) بأغلبية 61 نائبا مقابل 52، كما انتهى الاقتراح الثاني المقدم من حزب (شاس) بفوز الائتلاف أيضا بواقع 56 نائبا مقابل 52“.

وبينت أن ”المعركة الكبرى ستكون حول اقتراح حل الكنيست المقرر طرحه من قبل حزب (الليكود) الأربعاء المقبل“.

وفي سياق ذي صلة، هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية، زعيم حزب ”الليكود“، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء نفتالي بينيت وشريكه في الائتلاف الحكومي يائير لابيد، داعيا بينيت لتقديم استقالته فورا.

جاء ذلك، خلال خطاب لبنيامين نتنياهو، أمام الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الصيفية الجديدة، وفق ما ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

ووصف نتنياهو، الحكومة الإسرائيلية بـ“المشلولة“، وأنها لا تأخذ زمام المبادرة في مواجهة العمليات المسلحة.

وقال: ”أولئك الذين يجلسون في الحكومة مع مؤيدي (الإرهاب) لا يستطيعون محاربة الإرهاب“، في للقائمة العربية الموحدة ورئيسها منصور عباس.

وأضاف: ”من يجلس في الحكومة مع أنصار حركة حماس لا يمكنه محاربة حماس، وبدلا من الانشغال بدرء الأخطار الوجودية، ينشغل بينيت ولابيد بمسألة أي منهما سيكون رئيسا للوزراء خلال الفترة الانتقالية“.

وواصل نتنياهو هجومه، قائلا: ”بينيت ولابيد الذي يقضي معظم وقته في الخارج يضعان إسرائيل رهينة صراعهما الداخلي، انتهى الأمر يا نفتالي، لقد أنهت حكومتك مسيرتها القصيرة والفاسدة، خسرت الحكومة أغلبية الكنيست وثقة الجمهور، يجب أن تستقيل وتعود إلى المنزل“.

من ناحيته، رد وزير البناء والإسكان، زئيف إليكن، على تصريحات نتنياهو، واصفا زعيم المعارضة الإسرائيلية بـ“الجبان“، قائلا إن ”نتنياهو يحاول استخدام الخطاب العنيف والتحريضي لكسب الجمهور الإسرائيلي“.

الجدير ذكره، أن الكنيست الإسرائيلي، افتتح الإثنين، دورته الصيفية الجديدة وسط خلافات كبيرة تعصف بالائتلاف الذي يتزعمه نفتالي بينيت، خاصة بعد استقالة عضو الكنيست عيديت سيلمان، والأزمة الجديدة التي اندلعت مع القائمة العربية الموحدة.