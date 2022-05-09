عصابة تخطف 8 أتراك في هايتي

خطفت عصابة ثمانية مواطنين أتراك، بعد ظهر يوم الأحد، أثناء سفرهم بالحافلة من جمهورية الدومينيكان إلى العاصمة الهايتية بور أو برنس، وفق ما صرح القنصل الفخري التركي لوكالة ”فرانس برس“، اليوم الإثنين.

وقال هيوز خوسويه: ”أثناء خطفهم، بينما كانوا ينزلون من الحافلة التي كانوا فيها، تسنى لهم الوقت للاتصال بمنظمتهم. إنهم ثمانية وهم يعملون مع جمعية للنهوض بالتعليم“، دون أن يتمكن من تحديد اسمها.

وذكر موقع ”هايتي 24″، أن 8 أتراك كانوا يسافرون على الطريق الوطني الثامن، تم اختطافهم في دائرة كروا- دي- بوكيه، في الإدارة الغربية بالبلاد، لافتا إلى أن الحكومة على علم بعملية الاختطاف​​​.

وبيّن الموقع، أن من بين الأتراك الذين تم اختطافهم، سيدات، مشيرا إلى أن عملية الاختطاف جرت بواسطة مسلحين مجهولين، في منطقة تسيطر عليها عصابة تحمل اسم ”400 ماووزو“، وفق ما نقلت عنه وكالة ”سبوتنيك“.

وأشار الموقع إلى أنه منذ أسبوعين شهدت المنطقة أعمال عنف خطيرة بسبب مواجهات بين العصابات المسلحة للسيطرة على المنطقة، وخلفت هذه المواجهات عشرات القتلى والعديد من المصابين بالإضافة إلى الآلاف من النازحين.

من جانبه، رجح موقع ”ريزو نودويز“ المحلي، أن الأتراك الذين تم اختطافهم يعملون كـ ”مبشرين دينيين“، موضحا أن من بين الذين تم اختطافهم سائق الحافلة الذي يحمل جنسية جمهورية الدومينيكان.

وكان دبلوماسي من جمهورية الدومينيكان، قد اختُطف في هذه المنطقة نهاية الشهر الماضي، قبل أن يتم إطلاق سراحه.

وتشهد هايتي أعمال عنف واسعة خلال السنوات الأخيرة.

وفي تموز يوليو الماضي، اغتيل رئيس البلاد، جوفينيل مويس، في هجوم لمسلحين أردوه قتيلا بـ 12 رصاصة في جسده، دون أن يصاب حراسه بأذى.

وأعلنت سلطات هايتي أنها حددت هوية 28 شخصا يشتبه بهم في تنفيذ الهجوم، منهم 26 مرتزقا كولومبيا، وشخصان يحملان الجنسية الأمريكية.