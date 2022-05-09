لدى لقائه رئيس وزراء اليونان.. محمد بن زايد: نتابع الأزمة الأوكرانية بقلق شديد

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، لدى لقائه اليوم الإثنين في أبو ظبي رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن دولة الإمارات تتابع الأزمة الأوكرانية بقلق شديد، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت ”وام“ أن ولي عهد أبو ظبي بحث مع ميستوتاكيس ”مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية“.

واستعرض الجانبان ”مختلف أوجه التعاون بين دولة الإمارات واليونان والفرص الواعدة لتطويرها خاصة في المجالات الحيوية الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبيئة والطاقة، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي، بحسب الوكالة الرسمية.

وتبادل الجانبان ”وجهات النظر بشأن مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على مختلف الجوانب الإنسانية والاقتصادية“.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، أن ”دولة الإمارات تتابع الأزمة الأوكرانية بقلق شديد بسبب تداعياتها الخطرة على الأمن والاستقرار والوضع الاقتصادي والإنساني في العالم“.

وأشار وفقا للوكالة الرسمية إلى أن موقف الإمارات من الأزمة منذ البداية ”يتسق مع توجهاتها الثابتة في الدعوة إلى السلام وإعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية للأزمات والاهتمام بالبعد الإنساني في مناطق الصراعات لذلك ستستمر دولة الإمارات بتقديم المساعدات الإنسانية وإغاثة المدنيين المتضررين“.

وقال ولي عهد أبو ظبي إنه ”في ضوء تأثيرات أزمة أوكرانيا على سوق الطاقة فإن دولة الإمارات ـ كما تؤكد دائما ــ حريصة على أمن الطاقة واستقرار سوق الطاقة العالمي وتوازنه بما يحقق مصلحة الجميع“.

وأضاف أنه ”رغم التوترات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط إلا أنها تمتلك في الوقت نفسه فرصا للسلام والتعاون“.

من ناحيته، قال مكتب رئيس الوزراء اليوناني، إن اليونان والإمارات اتفقتا على تمويل مشترك لاستثمارات بقيمة أربعة مليارات يورو (4.2 مليار دولار) في الدولة المطلة على البحر المتوسط واستكشاف مزيد من سبل التعاون في قطاع الطاقة، بحسب ”رويترز“.

وأفاد ميتسوتاكيس بأن ”هناك مساحة من أجل مزيد من التعاون بين الاتحاد الأوروبي والإمارات في مجال الطاقة المتجددة، ونظرا لموقعها الجغرافي، لدى اليونان القدرة على أن تصبح بوابة للغاز الطبيعي القادم من الشرق الأوسط إلى أوروبا، نود استكشاف إمكانيات مزيد من التعاون الاستراتيجي ومشاركة التمويل الإماراتي في هذا الاتجاه“.