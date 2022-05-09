ماكرون: يجب بناء السلام في أوكرانيا دون "إذلال" روسيا

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، أنه في سبيل إنهاء الحرب التي يشنها الجيش الروسي في أوكرانيا، يجب بناء السلام دون ”إذلال“ روسيا، وتابع: ”غدا سيكون لدينا سلام نبنيه، دعونا لا ننسى ذلك أبدا. سيتعين علينا القيام بذلك مع أوكرانيا وروسيا حول الطاولة.. لكن ذلك لن يحصل من خلال رفض أو استبعاد بعضنا بعضًا، ولا حتى بالإذلال“.

ودعا ماكرون إلى إنشاء ”مجموعة سياسية أوروبية“ لضمّ أوكرانيا خصوصا، بالتوازي مع آلية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي قد تستغرق ”عقودًا“.

وقال ماكرون بمناسبة اختتام المؤتمر حول مستقبل أوروبا: ”هذه المنظمة الأوروبية الجديدة ستسمح للأمم الأوروبية الديمقراطية التي تؤمن بقيمنا الأساسية، بإيجاد مساحة جديدة للتعاون السياسي وللأمن“.

كما أعلن ماكرون من ستراسبورغ، أنه ”مؤيد“ لـ“مراجعة معاهدات“ الاتحاد الأوروبي، مقترحًا أن يناقش قادة الدول الأعضاء الـ27 الأمر خلال قمة في حزيران.

وأضاف أمام البرلمان الأوروبي في أول خطاب له حول أوروبا منذ إعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا وبدء الغزو الروسي لأوكرانيا: ”ينبغي إصلاح نصوصنا، هذا واضح. أحد مسارات هذا الإصلاح هو الدعوة لعقد اجتماع عام لمراجعة المعاهدات. هذا اقتراح البرلمان الأوروبي وأنا موافق عليه“.

وكان البرلمان الأوروبي، اعتمد الأربعاء، قرارا يدعو إلى إطلاق إجراءات مراجعة معاهدات الاتحاد الأوروبي؛ تلبية لمطالب مواطنين أوروبيين عرضت في إطار المؤتمر حول مستقبل أوروبا.

واعتبر النواب الأوروبيون المجتمعون في ستراسبورغ بأغلبية واسعة، أن ”مراجعة المعاهدات ضرورية لوضع اقتراحات المؤتمر حول مستقبل أوروبا موضع التنفيذ“.

ويعمد البرلمان الأوروبي حاليا إلى طرح اقتراحات محددة لتعديل النصوص المؤسسة للاتحاد الأوروبي. على أن تعرض بعد ذلك على المجلس الأوروبي الذي في حال موافقته عليها، سيدعو إلى مؤتمر بهذا الخصوص. وينبغي المصادقة على التعديلات في كل دولة عضو بعد ذلك من خلال استفتاء في حال نصت التشريعات الوطنية على ذلك.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي قد دعا الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة أن يتم إجراء إصلاح شامل لمعاهدات الاتحاد الأوروبي حتى يتمكن من تحقيق طموحات المشروع الأوروبي.

وقال ماريو دراغي في كلمته أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إنه ”يجب على الاتحاد الأوروبي إصلاح نفسه حتى يتمكن المشروع الأوروبي من الاستجابة للتحديات الحالية“، داعيا إلى ”النظر في إجراء إصلاح شامل للمعاهدات للسماح للمشروع المشترك بامتلاك أسلحة سياسية تمكن التكتل من التأثير على الساحة الدولية“، منوها إلى أنه ”إذا كان هذا يتطلب فتح طريق يؤدي إلى مراجعة المعاهدات، فيجب تبنيها بشجاعة وثقة“.