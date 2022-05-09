بونغ بونغ ماركوس.. نجل الدكتاتور السابق يتجه نحو انتصار كاسح في انتخابات الفلبين

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

صوّت الفلبينيون، الإثنين، لاختيار رئيسهم المقبل في انتخابات شابها العنف في وقت تتوقع فيه استطلاعات الرأي انتصارا كاسحا لنجل الدكتاتور السابق فرديناند ماركوس، الشهير بلقب بونغ بونغ.

ودعي نحو 67 مليون فلبيني للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التي سيختارون خلالها أيضا نائب الرئيس والنواب ونصف أعضاء مجلس الشيوخ وحكام المقاطعات الـ81 وغيرهم من أعضاء مجالس بلدية، في وقت يتوقع فيه المحللون نسبة مشاركة عالية.

ولقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم في هجمات على مراكز اقتراع بحسب الشرطة، بينهم ثلاثة عناصر أمن قتلوا في تبادل إطلاق نار في منطقة بولوان في جزيرة مينداناو حيث تنشط مجموعات مسلحة من المتمردين الشيوعيين والناشطين الإسلاميين، وجيوش خاصة لأمراء الحرب المحليين الذين غالبًا ما يشاركون في الحياة السياسية.

وغالبا ما تكون فترات الانتخابات مضطربة في هذا البلد الذي تتسم ثقافته السياسية بالعنف ويعتمد قوانين متساهلة حيال استخدام السلاح.

ويتنافس عشرة مرشحين لخلافة الرئيس رودريغو دوتيرتي، ويبدو من بينهم فرديناند ماركوس الابن الأوفر حظًا للفوز بالرئاسة ما سيعيد العائلة السياسية إلى السلطة بعدما امضت نحو أربعين عاما من المنفى.

وكان الناخبون ينتظرون في طابور صباح الإثنين في مدرسة في باتاك، معقل عائلة ماركوس، حاملين مراوح نقالة وسط الحر الشديد.

وبعد مرور الكلاب البوليسية، وصل ماركوس الابن مع شقيقته إيرين للإدلاء بصوتيهما، تتبعهما والدتهما إيميلدا، أرملة الدكتاتور البالغة 92 عاما.

بعد حكم دوتيرتي المتسلط، يخشى الناشطون الحقوقيون وقادة الكنيسة الكاثوليكية والمحللون السياسيون أن يعتمد ماركوس الابن نهجا أكثر تشددا بعد، في حال تحقيقه فوزا واسعا.

وقالت كريستينا بالاباي الأمينة العامة لتحالف ”كاراباتان“ من أجل حقوق الإنسان ”نعتقد أن هذا سيفاقم أزمة حقوق الإنسان في البلد“.

فساد وعائلات سياسية

عادت عائلة ماركوس إلى الساحة السياسية على وقع حملة تضليل إعلامي واسعة النطاق من أجل تلميع صورة النظام الدكتاتوري السابق، وفي ظل تفشي المحسوبية وخيبة أمل الناخبين حيال الحكومات الأخيرة.

وتتوقع استطلاعات الرأي فوز ماركوس الابن البالغ 64 عاما بأكثر من نصف الأصوات بكثير في نظام انتخابي يفوز فيه من يحصل على أكبر عدد من الأصوات.

غير أن أنصار منافسته الرئيسة نائبة الرئيس الحالية ليني روبريدو ما زالوا يأملون حصول مفاجأة في اللحظة الأخيرة.

ومنذ أعلنت روبريدو ترشيحها للرئاسة في تشرين الأول/أكتوبر، انتشرت مجموعات من المتطوعين في الأرخبيل سعيا لإقناع الناخبين.

وكانت المحامية والخبيرة الاقتصادية البالغة 57 عامًا هزمت ماركوس الابن بفارق ضئيل في السباق لمنصب نائب الرئيس عام 2016، وتعهدت باستئصال الفساد في بلد تهيمن عليه بضع عائلات.

في المقابل، يؤكد ماركوس الابن وحليفته المرشحة لنيابة الرئاسة سارا دوتيرتي، ابنة الرئيس المنتهية ولايته، أنهما في الموقع الأفضل من أجل ”توحيد“ البلاد.

مخاطر على الديمقراطية

وإذا تحققت التوقعات، سيصبح ماركوس الابن أول مرشح للرئاسة ينتخب بغالبية مطلقة منذ إطاحة والده في 1986.

ورأى المحلل السياسي ريتشارد هايداريان أن مثل هذا الانتصار قد يسمح له بتعديل الدستور لإرساء سلطته وإضعاف الديمقراطية.

وقال هيداريان إن ”دوتيرتي لم يتمتع يومًا بالانضباط والوسائل الضرورية للمضي في برنامجه المتسلط حتى النهاية.. هذه الفرصة التاريخية قد تتاح لآل ماركوس“.

وبين المرشحين الآخرين للرئاسة نجم الملاكمة ماني باكياو والممثل السابق فرانسيسكو دوماغوسو، لكن ماركوس الابن وروبريدو هما الوحيدان اللذان يحظيان بفرصة للفوز.

وعادة ما يحسم الفلبينيون خيارهم بناء على شخصية المرشح وليس على سياسته، كما تواجه الانتخابات بشكل متكرر مشكلة شراء الأصوات وترهيب الناخبين.

وأيا كانت نتيجة الانتخابات، تعهد خصوم ماركوس الابن منذ الآن مواصلة جهودهم من أجل إبطال فوزه بناء على إدانة سابقة صدرت في حقه بسبب مخالفات ضريبية، وإرغامه على دفع مليارات الدولارات من الضرائب على الميراث التي لم يسددها.

وقالت جودي تاغيوالو (72 عاما) الناشطة المعارضة لماركوس التي أعتقلت مرتين وتعرضت للتعذيب إبان فرض القانون العرفي في البلد ”إنه منعطف جديد لنا… علينا أن نواصل الكفاح“.