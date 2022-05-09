استقالة رئيس وزراء سريلانكا بعد صدامات عنيفة في كولومبو

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

استقال رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا، اليوم الإثنين؛ بُعيد وقوع اشتباكات عنيفة بين مؤيديه والمتظاهرين المناهضين للحكومة، أسفرت عن إصابة 78 شخصًا بجروح، وفق المتحدث باسمه.

وقال المتحدث روهان ويليويتا، إن ماهيندا البالغ من العمر 76 عامًا، أرسل خطاب استقالته إلى شقيقه الأصغر الرئيس غوتابايا راجاباكسا؛ مما يمهد الطريق أمام تشكيل ”حكومة وحدة جديدة“.

وأعلنت الشرطة السريلانكية مقتل نائب من الحزب الحاكم خلال الاشتباكات في العاصمة كولومبو.