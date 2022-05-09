استقالة رئيس وزراء سريلانكا بعد صدامات عنيفة في كولومبو

استقال رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا، اليوم الإثنين؛ بُعيد وقوع اشتباكات عنيفة بين مؤيديه والمتظاهرين المناهضين للحكومة، أسفرت عن إصابة 78 شخصًا بجروح، وفق المتحدث باسمه.
وقال المتحدث روهان ويليويتا، إن ماهيندا البالغ من العمر 76 عامًا، أرسل خطاب استقالته إلى شقيقه الأصغر الرئيس غوتابايا راجاباكسا؛ مما يمهد الطريق أمام تشكيل ”حكومة وحدة جديدة“.
استقالة رئيس وزراء #سريلانكا بعد صدامات عنيفة بين مؤيديه ومتظاهرين مناهضين للحكومة#إرم_نيوز #SriLanka pic.twitter.com/jGx0wdSkwq
— إرم نيوز (@EremNews) May 9, 2022
وأعلنت الشرطة السريلانكية مقتل نائب من الحزب الحاكم خلال الاشتباكات في العاصمة كولومبو.