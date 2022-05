مدير وكالة الفضاء الروسية يهدد إيلون ماسك.. والأخير يرد

قالت صحيفة بريطانية، اليوم الإثنين، إن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تلقى تهديدا من مسؤول روسي بقتله، وإنه رد بخصوص ذلك بسخرية في تغريدة له على تويتر.

وأشارت صحيفة ”مترو“ إلى أن ماسك أغنى شخص في العالم كشف في تغريدته أنه تلقى التهديد من رئيس وكالة الفضاء الروسية ديمتري روجوزين.

.@Rogozin sent this to Russian media pic.twitter.com/eMI08NnSby

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022