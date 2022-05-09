مسؤول روسي: لدينا ما يكفي من صواريخ وذخائر عالية الدقة

أكد مسؤول روسي، يوم الإثنين، أن بلاده ”لديها ما يكفي“ من الصواريخ والذخيرة الموجهة بدقة عالية.

ونقلت وكالة ”رويترز“ تصريحات لنائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، قال فيها إن روسيا ”لديها ما يكفي من الصواريخ والذخيرة الموجهة بدقة عالية لأداء جميع المهام الموكلة للقوات المسلحة الروسية“.

وكان مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قال في آذار/ مارس، إن الذخيرة الموجهة بدقة تنفد من روسيا، التي أرسلت آلاف الجنود إلى أوكرانيا يوم الـ24 من شباط/ فبراير فيما تصفها بعملية عسكرية خاصة.

وفي السياق، أضاف بوريسوف في تصريحاته لوكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء، أن موسكو ”تطور صواريخ من جيل جديد تفوق سرعتها سرعة الصوت لشن ضربات جوية وبرية وبحرية“.

والأربعاء الماضي، أعلنت موسكو، أن الجيش الروسي أجرى في جيب كالينينغراد، محاكاة لعملية إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، في وقت تواصل فيه القوات الروسية حملتها العسكرية في أوكرانيا، بحسب ”فرانس برس“.

وجاء الإعلان عن هذه المحاكاة في اليوم السبعين لبدء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا والذي خلف آلاف القتلى وتسبب بأكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، إذ بلغ عدد المهجرين من ديارهم أكثر من 13 مليون شخص.

وبعدما أرسل قوات إلى أوكرانيا في أواخر شباط/ فبراير الماضي، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تهديدات شبه صريحة باستعداده لنشر أسلحة نووية تكتيكية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إنه خلال مناورات عسكرية في كالينينغراد، الجيب الروسي المطل على بحر البلطيق والواقع بين بولندا وليتوانيا الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي، أجرى الجيش الروسي يوم الأربعاء، محاكاة لـ“عمليات إلكترونية لإطلاق“ منظومات إسكندر الصاروخية البالستية المتنقلة القادرة على حمل رؤوس نووية.

وبحسب البيان، فإن القوات الروسية نفذت ”ضربات فردية ومتعددة على أهداف تحاكي قاذفات صواريخ ومطارات وبنى تحتية محمية ومعدات عسكرية ومراكز قيادة لعدو وهمي“.

وبعد تنفيذها هذه ”الطلقات الإلكترونية“، أجرت القوات الروسية مناورة لتغيير مكانها من أجل تجنب ”ضربة انتقامية محتملة“، بحسب وزارة الدفاع.

كما نفذت الوحدات القتالية محاكاة لـ“عمليات في ظل ظروف تلوث إشعاعي وكيميائي“.

وشارك في هذه التدريبات أكثر من 100 عسكري، بحسب البيان.

وكانت روسيا وضعت قواتها النووية في حالة تأهب قصوى بعيد بدء الحرب في أوكرانيا.

وهدد بوتين بالانتقام ”بسرعة البرق“ إذا ما حدث تدخل غربي مباشر في النزاع الأوكراني.