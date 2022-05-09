الخارجية الإيرانية تؤكد زيارة أمير قطر المزمعة لطهران

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الإثنين، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيزور طهران قريبا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، يوم الإثنين، في طهران، بحسب وكالة ”رويترز“.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا)، ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه ”من المقرر أن يزور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، طهران، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى“.

وأشارت الوكالة إلى أن ”زيارة أمير قطر إلى طهران تأني لمتابعة الاتفاقات السياسية والاقتصادية التي تم التوصل إليها بين البلدين خلال زيارة رئيسي إلى الدوحة في الـ21 من شباط/ فبراير الماضي، لحضور القمة السادسة للدول المصدرة للغاز“.

وكانت هذه أول زيارة لدولة خليجية يقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي منذ تشكيل حكومته في أواخر آب/أغسطس الماضي.

ومن المقرر، بحسب الوكالة الإيرانية، أن تجرى خلال هذه الزيارة مفاوضات حول سبل الإفراج عن الأرصدة الإیرانیة المجمدة بموجب العقوبات الأمريكية.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، وقعت طهران والدوحة اتفاقيات تعاون في بعض المجالات المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم 2022 في قطر، وتضمنت الاتفاقيات التعاون في مجال النقل البحري.

وكشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، في تغريدة على تويتر، عن قرار مجلس الوزراء الإيراني القاضي بمنح تأشيرات مجانية لمشجعي مونديال قطر خلال مدة إقامة البطولة بين الـ21 من تشرين الثاني/نوفمبر، والـ18 من كانون الأول/ ديسمبر 2022.

كما أبلغ إبراهيم رئيسي الشهر الماضي، أمير قطر في مكالمة هاتفية، أن إيران مستعدة لتقديم ”أي مساعدة ضرورية“ في استضافة كأس العالم.

وفي شباط/ فبراير الماضي، قال رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، علي رضا بيمان باك، إن ”حجم التجارة الإيرانية القطرية هو رقم ضئيل في الوقت الحالي يتراوح بين 300 و 400 مليون دولار في العام الماضي، ويمكن أن يزيد بمليار دولار خلال هذا العام“.