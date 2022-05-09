مقتل 3 عناصر أمن في إطلاق نار داخل مركز اقتراع بالفلبين

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قتل ثلاثة عناصر أمن، يوم الاثنين، جنوب الفلبين، حين فتح مسلحون النار داخل مركز اقتراع، على ما أفادت الشرطة في وقت يتوجه فيه الملايين للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد.

ووقع إطلاق النار بعيد بدء الاقتراع في بلدية ”بولوان“ بجزيرة ”مينداناو“ حيث تنشط مجموعات مسلحة من المتمردين الشيوعيين والناشطين الإسلاميين.

وقال رئيس البلدية السابق إبراهيم مانغوداداتو، إن الذين كانوا داخل المدرسة، حيث مركز الاقتراع، هرعوا للاحتماء حين بدأ إطلاق النار.

وأصيب حارس رابع في الهجوم، وفق ما أفاد رولدان كونتونغ المتحدث باسم شرطة مقاطعة ماغينداناو.

وكان انفجار وقع في وقت متأخر الأحد داخل مركز اقتراع في ”داتو أونساي“ في جزيرة مينداناو أيضا، وأسفر عن إصابة تسعة أشخاص بجروح.

ونُشر أكثر من ستين ألفا من عناصر الأمن الأحد في الفلبين لحماية مراكز الاقتراع عشية الانتخابات.

وعادة ما تشهد فترة الانتخابات اضطرابات في بلد تتسم ثقافته السياسية بالعنف وتتساهل قوانينه مع استخدام السلاح.

وبدأ الفلبينيون يوم الاثنين، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد في استحقاق يعد نجل الدكتاتور السابق فرديناند ماركوس، المرشح الأوفر حظا للفوز به ولإعادة عائلته إلى السلطة.

وفجرا بدأت تتشكل طوابير أمام مراكز الاقتراع المقامة في مدارس ابتدائية وغيرها من المباني.

ويتوقع أن تكون نسبة الإقبال مرتفعة في البلاد التي يبلغ عدد ناخبيها المسجلين نحو 67 مليونا.

وبعد نحو أربعين عاما على إطاحة والده ونفي العائلة، يبدو ماركوس الابن متجها لتسجيل عودة لافتة إلى الساحة السياسية.

ويتنافس على خلافة الرئيس المنتهية ولايته رودريغو دوتيرتي، عشرة مرشحين، في استحقاق يرى فيه كثر لحظة مفصلية للديموقراطية في البلاد.

ويبدو أن التنافس الجدي سيكون محصورا بين ماركوس الابن، ونائبة الرئيس المنتهية ولايته ليني روبريدو.

وأظهر آخر استطلاع أجراه معهد ”بالس إيجا ريسيرش“، أن ماركوس سيفوز بـ56% من الأصوات في مقابل 33% لروبريدو التي ستحتاج إلى إقبال ضعيف على التصويت أو دعم قوي في اللحظات الأخيرة لكي تتمكن من منافسة خصمها جديا.

ومنذ أن أعلنت روبريدو ترشحها للرئاسة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تزايدت في البلاد أعداد المجموعات التطوعية الساعية لإقناع الناخبين بالتصويت لصالحها.

غير أن احتمال وصول ماركوس الابن إلى السلطة أثار قلق مجموعات حقوقية ومسؤولي الكنيسة الكاثوليكية ومعارضين يشككون في التزامه بالديموقراطية ويخشون أن يحكم بقبضة شديدة.