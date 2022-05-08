إيران.. انفجار قنبلة أمام إحدى الحوزات واحتجاجات في خوزستان (فيديو)

قالت وسائل إعلام إيرانية معارضة، مساء الأحد، إن قنبلة صوتية انفجرت أمام حوزة دينية في محافظة أردبيل شمال إيران، فيما شهدت بعض مدن محافظة خوزستان جنوب إيران خروج احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة.

ونشرت منصات إخبارية تابعة للمعارضة الإيرانية، مقطع فيديو يظهر انفجار قنبلة صوتية قالت إنه أمام حوزة دينية بمحافظة أردبيل شمال البلاد، دون توضيح المزيد من المعلومات، فيما لم تعلق السلطات الرسمية على الحادثة.

وفي محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية جنوب إيران، أظهرت مقاطع فيديو انتشارًا أمنيًا في شوارع عدد من مدن المحافظة وذلك على خلفية دعوات الاحتجاجات بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وأشارت التقارير إلى انتشار أمني كثيف في شوارع وسط مدينة ”معشور“ العربية، فيما ذكر موقع صحيفة ”إندبندت“ بالنسخة الفارسية عن خروج احتجاجات في معشور، وإيذة، والخفاجية، احتجاجًا على ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، وسط تواجد القوات الخاصة في المدينة.

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گزارش‌ها از ایجاد جو امنیتی در خیابان‌های مرکز شهر ماهشهر در استان خوزستان حکایت دارد. طی روزهای گذشته شهروندان برخی از شهرهای این استان از جمله ایذه، سوسنگر و ماهشهر در اعتراض به گرانی برخی از کالاهای اساسی تجمع اعتراضی برگزار کردند. pic.twitter.com/ecZwFDZSYI — independentpersian (@indypersian) May 8, 2022

گزارشی از فضای سنگین امنیتی شب گذشته در ایذه، به دنبال اعتراضات گسترده بر ضد گرانی و فساد حکومتی#اعتراضات_خوزستان #ایذه pic.twitter.com/7V1ighh1Iv — کهکشان پیروزی (@Victorygalaxy0) May 8, 2022

فيما ذكر مغردون إيرانيون عن خروج احتجاجات بمدينة الأهواز مركز محافظة خوزستان بسبب قرارات الحكومة الإيرانية رفع أسعار السلع والمواد الغذائية.

وبعد الاحتجاجات في عدة مدن على ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الخبز، تشير التقارير الواردة من خوزستان إلى استمرار تعطل الإنترنت على نطاق واسع في المقاطعة، يوم الأحد، لليوم الثالث على التوالي.

وقال الصحفي: ”حمد مالي من محافظة خوزستان في تغريدة له عبر ”تويتر“: ”للتوضيح الإنترنت في الهاتف المحمول لشركة الاتصالات الحكومية، وشركة إيرانسل، مقطوع، وفقط يوجد الإنترنت المنزلي الذي يعمل عبر الخطوط الأرضية“.

چند جایی دیدم و خواندم که دوستانی حتماً از سر ندانستن! گفته‌اند و نوشته‌اند که خوزستان اینترنت دارد. پس مجبورم به توضیح این‌که در خوزستان از جمعه ۱۶ اردیبهشت اینترنت همراه اول و ایرانسل قطع است و اتصال از طریق سایر اپراتورها و یا وای‌فای کابلی برقرار است‌. — محمد مالی (@mohammademali) May 8, 2022

وبحسب التقارير الواردة من خوزستان، فإن تعطل الإنترنت أدى إلى تباطؤ عمل المؤسسات، والمنظمات الإدارية والحكومية، بحيث أصبح حتى تنزيل وطباعة المستندات التي يطلبها المواطنون للقيام بأعمال إدارية شيئًا مستحيلًا.

من جهة أخرى، نقل موقع امتداد الإخباري عن ناشط مدني في خوزستان، الأحد، قوله إن انقطاع الإنترنت في الأيام الأخيرة تسبب بـ“جهل الناس الكامل“ بالاحتجاجات في المحافظة، والتي كانت أولى شراراتها بمدينة الخفاجية، مساء يوم الجمعة الماضي.

ووفق الناشط الذي لم يكشف عن هويته للموقع الإصلاحي: ”خرج حشد كبير من الناس إلى شوارع مدينة الخفاجية للاحتجاج على الوضع المعيشي الصعب“.

وكانت منظمة ”هرانا“ الحقوقية الإيرانية قالت، صباح الأحد، إن السلطات الأمنية اعتقلت ما لا يقل عن 20 من المتظاهرين في محافظة خوزستان.

وعادة ما تلجأ السلطات الإيرانية إلى قطع شبكة الإنترنت في أي احتجاجات تخرج ضد النظام أو الحكومة، وفي نوفمبر/تشرين الثاني، عقب خروج مسيرات احتجاج على خلفية رفع أسعار البنزين قطعت السلطات شبكة الإنترنت لمدة 10 أيام، الأمر الذي زاد من عمليات العنف والقمع للقوات الأمنية ضد المحتجين.