دعم جديد للحكومة الأوكرانية.. واشنطن تعيد موظفي سفارتها إلى كييف

وصلت سفيرة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا كريستينا كفين وفريقها، إلى كييف، اليوم الأحد، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“ عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية.

جاء ذلك بعد أن تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارة، الشهر الماضي، بمعاودة فتح سفارة بلاده في العاصمة الأوكرانية قريبًا.

وهذه هي أحدث خطوة نحو استئناف الوجود الأمريكي الكامل في كييف، بعد أن بدأ الدبلوماسيون في العودة إلى مدينة لفيف غرب البلاد، الشهر الماضي، عقب مغادرتها قبل الغزو الروسي، في 24 شباط/فبراير، بسبب مخاوف أمنية.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن الرحلة التي تزامنت مع إحياء ذكرى يوم النصر في أوروبا، اليوم الأحد، زيارة مؤقتة ولا تشير إلى إعادة فتح السفارة.

وتحتفل روسيا، غدًا الإثنين، بهزيمة ألمانيا النازية، في العام 1945.

وتحدث بلينكن إلى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأحد، وأبلغه بأن مجموعة صغيرة بقيادة القائمة بالأعمال كفين ”سافرت إلى كييف لإجراء محادثات دبلوماسية قبل الاستئناف المزمع للعمل في سفارة كييف“، وفقًا لتصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، موكبًا يدخل مجمع السفارة.

وهذا هو أول وفد من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يزور العاصمة الأوكرانية منذ الغزو، بعيدًا عن زيارة بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، ولم يزر بلينكين وأوستن السفارة.

وقامت السيدة الأولى الأمريكية، جيل بايدن، بزيارة لم يعلن عنها مسبقًا إلى أوكرانيا، اليوم الأحد، إذ عبرت من سلوفاكيا إلى بلدة حدودية أوكرانية والتقت بالسيدة الأولى أولينا زيلينسكا.

وأصدر بلينكن تعليمات للمسؤولين بالعمل من أجل إعادة الدبلوماسيين إلى كييف في أقرب وقت ممكن ”بما يتفق مع ضرورات السلامة والأمن“، حسبما قال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت الدنمارك والسويد، إعادة فتح سفارتيهما في كييف، في بادرة دعم لأوكرانيا في وجه الغزو الروسي، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وكتبت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي على تويتر: ”الأربعاء، سيعاد فتح السفارة السويدية في كييف، وستواصل السويد الوقوف بجانب أوكرانيا“، وشكرت بولندا لاستضافتها تمثيل السويد لنحو شهرين.