ردا على "القائمة العربية".. بينيت: نرفض التدخل الأجنبي في قراراتنا حول القدس

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، رفضه لما أسماه ”التدخل الأجنبي“ في قرارات الحكومة الإسرائيلية حول المسجد الأقصى، في إشارة إلى تصريحات رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس.

وكان عباس قد أشار في تصريحاته إلى أن موقفه من الحكومة سيتم اتخاذه بعد اجتماع اللجنة الأردنية الإسرائيلية حول الوضع في المسجد الأقصى.

ورفض بينيت مطالب القائمة العربية الموحدة، حول الوضع في المسجد الأقصى، قائلا: ”نرفض التدخل الأجنبي في قرارات الحكومة الإسرائيلية“، وفق ما ذكره موقع ”والا“ العبري.

وأضاف بينيت، في بداية اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي: ”جميع القرارات المتعلقة بالحرم القدسي الشريف، والقدس ستتخذها الحكومة الإسرائيلية صاحبة السيادة على المدينة“.

وتابع: ”ستتخذ الحكومة الإسرائيلية قراراتها دون التطرق لاعتبارات خارجية“، مشددا على أن ”إسرائيل ترفض أي تدخل أجنبي في قرارات الحكومة الإسرائيلية“.

ووفق الموقع العبري، جاءت تصريحات بينيت على خلفية الطلب الذي تقدم به عضو الكنيست منصور عباس، بأنه يتوقع تفاهمات حول المسجد الأقصى، حيث أطلع عباس، كلاً من بينيت ولابيد على ذلك.

وبحسب الموقع العبري، فإن القائمة العربية الموحدة ستستمر في مقاطعة التصويت في الكنيست حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع منصور عباس حول الوضع في القدس.

وكانت القائمة العربية الموحدة، أكدت في وقت سابق، أن موقفها بالنسبة لملف المسجد الأقصى، والبقاء في الائتلاف، سيتحدد بناء على مخرجات اجتماعات اللجنة الأردنية الإسرائيلية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، أن الائتلاف الحكومي وجد نفسه مرة أخرى في وضع حرج، بعد أن صرح رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، بأن موقف الموحدة في الائتلاف سيتم تحديده بناء على مخرجات اجتماعات اللجنة الدولية الأردنية الإسرائيلية.

وقال منصور عباس: ”العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني هو صاحب الوصاية على المسجد الأقصى“.

واعتبر منصور عباس، أن الحل الدائم للنزاع هو زوال الاحتلال وجعل القدس وبقلبها المسجد الأقصى عاصمة الدولة الفلسطينية.

تأتي هذه التصريحات، عقب الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى، حيث أدانت الخارجية الأردنية قبل يومين السماح باقتحام المسجد الأقصى، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وفي بيان صادر عنها، قالت الخارجية الأردنية: ”المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين“.

وبينت الخارجية، أن ”الزيارة لغير المسلمين للمسجد الأقصى تأتي بتنظيم من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه“.

وطالبت الخارجية الأردنية في بيانها، إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، واحترام حرمته.