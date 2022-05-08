إسرائيل تعلن اعتقال المشتبه بهما في تنفيذ هجوم إلعاد قرب تل أبيب

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن القوات الأمنية الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيين مشتبه بهما في تنفيذ هجوم بمدينة إلعاد القريبة من تل أبيب قبل يومين والذي أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وجرح آخرين.

ونشر حساب إذاعة الجيش الإسرائيلي على تويتر مقطع فيديو يظهر شابا فلسطينيا موثقا على الأرض بينما يحقق معه ما يبدو أنه إسرائيلي يتحدث العربية.

وبحسب الفيديو، يعترف الشاب الذي قال إن اسمه أسعد الرفاعي بتنفيذ عملية في منطقة إلعاد رفقة صديق له يدعى صبحي صبيحات.

وقالت القناة ”12“ العبرية، إنه: ”وبعد أربعة أيام من العملية في إلعاد، تم اعتقال الفلسطينيين أسعد يوسف أسعد الرفاعي (19 عاماً)، وصبحي أبو شقير (20 عاماً) أحياء في غابة بالقرب من روش هاعين الواقعة بالقرب من تل أبيب ”.

وخلال الأيام الماضية كثفت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عمليات التمشيط والبحث عن منفذي الهجوم، حيث نشرت مئات العناصر في المنطقة، وطلبت من الإسرائيليين مساعدتها بالعثور على المنفذين.

وكانت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“، كشفت في وقت سابق، عن رسالة تركها أحد منفذي عملية إلعاد، اتضح من خلالها أن سبب تنفيذه الهجوم هو ”الانتقام لأحداث القدس“.

كما كشف ذات التقرير عن محاولات إيرانية لتجنيد عرب فلسطينيين يقطنون إسرائيل لتنفيذ عمليات مشابهة ضد أهداف إسرائيلية.

وذكرت الصحيفة، أن ”التحريض الذي تقوم به حماس قد نجح، وهو أخطر بكثير مما نتوقع، لذلك يخشى الجيش الإسرائيلي من أن يؤدي هذا التحريض من حماس إلى إشعال المنطقة“.

وأكدت الصحيفة أن الرسالة التي وجدتها الشرطة الإسرائيلية خلال التحقيقات حول عملية إلعاد أظهرت أن منفذي الهجوم كما هو مكتوب داخل رسالتهما، على استعداد للقتل والموت.

وأوضحت الصحيفة أن ”الجيش الإسرائيلي يخشى أن يؤدي تحريض حماس إلى إشعال نيران إقليمية“، مبينة أن الجيش الإسرائيلي يتفهم عمق الحادث بعد الهجوم على إلعاد“.

وأضافت: ”تجنب زعيم حماس يحيى السنوار إطلاق الصواريخ خلال الفترة الماضية، واستمر في الدعوة إلى تنفيذ العمليات ضد إسرائيل“، مشيرة إلى أنه يرى نفسه بالفعل كزعيم للشعب الفلسطيني.

واستدركت الصحيفة في تقريرها بالقول: ”شيء واحد يشعر السنوار بخيبة أمل حياله، وهو الفشل في جر العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل إلى تنفيذ العمليات“.

كما وكشفت الصحيفة، عن محاولة إيران الانضمام إلى حماس من أجل تحريض العرب الفلسطينيين في إسرائيل على تنفيذ عمليات مشابهة لهجوم إلعاد وفق ما ذكرته المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية.

وبينت الصحيفة، أنه تقع مهمة بتر هذه الخلايا داخل إسرائيل على عاتق رئيس جهاز الأمن العام المعروف باسم ”الشاباك“، رونين بار، والمتمثلة بإحباط خلايا ”داعش“، والتي تم الكشف عنها بعد تنفيذها لهجمات مشابهة في مدن بئر السبع والخضيرة، داخل إسرائيل خلال الفترة الماضية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أعلن عقب مشاروات أمنية عن تمديد قترة الإغلاق العام المفروض على الضفة الغربية والمعابر في قطاع غزة حتى يوم الاثنين المقبل، في إطار الرد على عملية ”إلعاد“