روسيا تعلن تدمير سفينة حربية أوكرانية وإسقاط قاذفتي قنابل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، تدميرها سفينة تابعة للبحرية الأوكرانية بالقرب من ”أوديسا“، وإسقاط قاذفتي قنابل أوكرانيتين.

وأوضحت الوزارة أن صواريخها أصابت سفينة حربية من ”المشروع 1241″، وهو طراز من السفن الصاروخية السوفيتية التي يطلق عليها حلف شمال الأطلسي اسم ”تارانتول“، بحسب ما أوردت وكالة ”رويترز“.

وذكرت الوزارة أن دفاعاتها الجوية أسقطت قاذفتي قنابل أوكرانيتين من طراز ”سوخوي سو-24“ وطائرة هليكوبتر من طراز مي-24 فوق جزيرة سنيك، أو الأفعى، بالبحر الأسود الليلة الماضية.

وأضافت أن أربع طائرات حربية أوكرانية وأربع طائرات هليكوبتر وزورق هجوم دمرت في المجمل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومع دخول االعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، شهرها الثالث، تواصل القوات الروسية تدمير المواقع العسكرية الأوكرانية، فيما يستعد الغرب لتبني حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، بتدمير أسلحة ومعدات أمريكية وأوروبية بقصف في منطقة خاركيف، فيما تم استهداف 18 موقعا عسكريا أوكرانيا الليلة الماضية من بينها 3 مخازن ذخيرة قرب أوديسا.

وواجه الغزو الروسي لأوكرانيا ”خيبات أمل“، بعضها لوجستي.

وبعدما فشلت باجتياح العاصمة الأوكرانية كييف في مواجهة قوات أوكرانية جاهزة بشكل أكبر من المتوقع ومزودة بأسلحة من الدول الغربية، كان على هيئة الأركان الروسية مراجعة أهدافها من خلال حصرها الهجوم في شرق وجنوب أوكرانيا.

وأجرت روسيا السبت تدريبات أخيرة قبل العرض العسكري التقليدي الذي تقيمه في 9 أيار/ مايو بمناسبة يوم النصر الذي تحتفل فيه بهزيمة ألمانيا النازية أمام موسكو في العام 1945، والذي يشكل مناسبة تعرض فيه روسيا قوتها العسكرية في خضم غزوها لأوكرانيا.

واستخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا العرض العسكري خلال السنوات الأخيرة لعرض قوة جيشه والكشف أحيانًا عن أسلحة جديدة فائقة التطور. ومن المتوقع أن يندرج العرض هذه السنة في السياق نفسه.

وأشارت وكالة ”تاس“ الرسمية الروسية للأنباء إلى أن مظليين شاركوا في الهجوم في أوكرانيا استقلوا عربات مدرعة في التدريبات، على أن يكونوا حاضرين خلال العرض يوم الاثنين.