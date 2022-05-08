"يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي يعارض اغتيال قادة حماس

كشفت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، أن الجيش الإسرائيلي، لديه ”خطط جاهزة“ لاغتيال كبار قادة حركة ”حماس“ في قطاع غزة، لكنه يعارض تنفيذها حاليا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري كبير، قوله إن الجيش الإسرائيلي ”لديه خطط لاغتيال رئيس حماس يحيى السنوار، وقائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف، لكنه ”لا يعتقد أن الوقت مناسب حاليا لوضعها موضع التنفيذ“.

ونبهت الصحيفة في تقرير نشرته يوم السبت، إلى ”تحذيرات أخيرة لأبي عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، بأنه إذا قتل الجيش الإسرائيلي السنوار، فإن الحركة سترد بهجوم سيكون شبيها بزلزال“.

وهدد أبو عبيدة، في بيان صدر يوم السبت، أن ”من يقرر اغتيال السنوار سيطلق العنان لكارثة وسيدفع ثمنا باهظا في الدم والدمار“.

وأضاف: ”ستكون معركة سيف القدس (الاسم الذي تطلقه الحركة على المواجهة العسكرية مع إسرائيل في أيار/ مايو 2021) حدثا عاديا مقارنة بما سيشاهده العدو“، وفق تعبيره.

وردا على ذلك، نقلت ”يديعوت أحرونوت“ عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله إن حماس ”تطلق تصريحات هستيرية تذكرنا بمناشداتها لوقف إطلاق النار خلال حرب العام الماضي في غزة“.

وبحسب الصحيفة العبرية، يعتبر الجيش الإسرائيلي محمد الضيف، ”هدفا سيكون لوفاته أكبر تأثير على حماس، مثلما كان لعمليات القتل المستهدف الأخرى التي شملت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا“، الذي استشهد في عام 2019 عندما تم إطلاق صاروخ على شقته في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقالت الصحيفة إنه ”ومع ذلك، تقول المصادر العسكرية إن عمليات القتل المستهدف لقادة حماس يجب أن تتم عندما يكون ذلك مفيدا لإسرائيل، وليس فقط عندما تسنح الفرصة“.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن ”اغتيال مسؤول في حماس لن يكون عملية مرتجلة وبالتأكيد ليس موضوع نقاش عام لأن العملية تتطلب التخطيط والحيلة“.

وكشفت الصحيفة أن الجيش ”أوصى القيادة السياسية بأنه في غضون ذلك، يجب أن تستمر سياسة الفصل بين الأحداث في قطاع غزة والضفة الغربية“.

وجاءت الدعوات لاغتيال السنوار بعد وقت قصير من الهجوم في بلدة ”إلعاد“، يوم الخميس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين.

وجاء الهجوم بعد أقل من أسبوع من دعوة السنوار المواطنين العرب في إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى استخدام الفؤوس لمهاجمة اليهود، وفقا للصحيفة.