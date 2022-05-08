رئيس الشيشان يعلن السيطرة على "بوباسنا" الأوكرانية

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، يوم الأحد، أن جنوده سيطروا على معظم مدينة ”بوباسنا“ شرقي أوكرانيا، في حين قال مسؤولون أوكرانيون إن معركة للسيطرة على البلدة الواقعة في البلاد مستمرة.

وكتب قديروف -الذي وصف نفسه في كثير من الأحيان بأنه ”جندي مشاة“ يأتمر بأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- في منشور على تطبيق المراسلة تيليغرام ”مقاتلو القوات الخاصة الشيشانية سيطروا على معظم بوباسنا“.

وأضاف ”تم تطهير الشوارع الرئيسة والأحياء المركزية بالمدينة بالكامل“.

ودأب قديروف على نشر تقارير ومقاطع مصورة على ”تيليغرام“ لجنود شيشانيين يُزعم مشاركتهم في أنشطة في أوكرانيا، لكن لم يرد أي تأكيد لعدد الذين تم نشرهم بالفعل وما إذا كانوا يشاركون في القتال أم لا.

وفي منتصف نيسان/ أبريل الماضي، شنت القوات الروسية هجوما جديدا على امتداد الجانب الشرقي لأوكرانيا والذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الهجمات والقصف المكثف حول ”بوباسنا“ في منطقة ”لوغانسك“.

ولم يصدر أي تعليق فوري من أوكرانيا، بشأن إعلان قديروف السيطرة على ”بوباسنا“، لكن أوليكسي اريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت متأخر من أمس السبت، إن ”القتال العنيف في البلدة مستمر“.

وقال سيرهي جيداي حاكم منطقة لوغانسك، السبت أيضا، إن ”القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على المنطقة“، مبينا أن ”الوضع صعب للغاية لكنه تحت السيطرة“.

وأضاف جيداي في منشور مصور على تيليغرام، أن القوات الشيشانية ”لم تشارك في القتال، لكنها كانت تنهب وتسجل مقاطع مصورة“، بحسب قوله.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعلن في الـ18 من نيسان/ أبريل الماضي، عن بدء المرحلة الثانية من ”العملية العسكرية الخاصة“ في أوكرانيا.

وأوضح حينها أن هذه المرحلة الثانية تهدف إلى ”التحرير الكامل لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك“.

من جهته، قال نائب قائد قوات المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي روستام مينيكايف، إن الجيش الروسي يهدف من خلال هذه المرحلة، إلى ”إحكام السيطرة التامة على منطقة دونباس وجنوب أوكرانيا؛ ما سيتيح إنشاء ممر بري إلى القرم والتأثير على المنشآت الاقتصادية الأوكرانية ذات الأهمية الحيوية“.