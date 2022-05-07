مدير "سي آي إيه": حسابات الصين حول تايوان تتأثر بحرب أوكرانيا

قال وليام بيرنز مدير المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه)، اليوم السبت، إن الصين تتابع عن كثب حرب روسيا في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه الحرب تؤثر على حسابات بكين فيما يتعلق بالتعامل مع قضية تايوان، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وأضاف بيرنز، الذي كان يتحدث في فعالية لصحيفة ”فاينانشال تايمز“ في واشنطن، إن القيادة الصينية صدمت بالمقاومة الأوكرانية الشرسة للغزو الروسي، وبالثمن الاقتصادي الذي تدفعه روسيا.

وتابع: ”هذه أشياء يعكفون على دراستها بعناية فائقة“.

ولفت مدير المخابرات المركزية الأمريكية إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أن تصعيد الصراع العسكري في أوكرانيا سيحسن ما يمكن أن يحصل عليه من نتائج الحرب.

وأضاف بيرنز أنه (بوتين) ”في حالة ذهنية تجعله لا يعتقد أن بوسعه تحمل الخسارة.. أعتقد أنه ما زال مقتنعا بأن تصعيد الحرب سيمكنه من إحراز تقدم“.

ويوم الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا تشمل خصوصا ذخائر مدفعية وأجهزة رادار، لكنه حذّر من أن المبالغ المالية المرصودة لتزويد كييف بالأسلحة أشرفت على النفاد، داعيا الكونغرس إلى رصد مبالغ إضافية.

وقال بايدن: ”أعلن عن حزمة إضافية من المساعدات الأمنية التي ستوفر لأوكرانيا مزيدا من الذخائر المدفعية وأجهزة الرادار وغيرها من المعدات“، في حين أشار مسؤول أمريكي رفيع إلى أن الحزمة بقيمة 150 مليون دولار.

وأوضح المسؤول أن المساعدات تشمل خصوصا 25 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم، وأجهزة رادار مضادة للبطاريات لكشف مواقع مرابض المدفعية الروسية، وأجهزة تشويش للاتصالات“.

وكانت إدارة بايدن قد أرسلت ذخائر تتخطى قيمتها 3,4 مليار دولار تراوحت بين مدفعية ثقيلة وقاذفات صواريخ ستينغر، وصواريخ مضادة للطائرات وطائرات مسيّرة.

وبتحرير الحزمة الجديدة من المساعدات التي أعلنت الجمعة، تكون قد نفدت المبالغ المرصودة لمساعدة أوكرانيا.

ويحض بايدن الكونغرس على إقرار حزمة مساعدات ضخمة بقيمة 33 مليار دولار لأوكرانيا، تشمل مساعدات عسكرية بـ20 مليار دولار وتستمر خمسة أشهر.

ويُعقد الأحد عبر الفيديو اجتماع سيضم بايدن وقادة مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ للبحث في الدعم الغربي لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي لأراضيها.

وستكون الشحنة الجديدة من الأسلحة ضمن مبلغ 250 مليون دولار المتبقي لدى سلطة السحب الرئاسي، والتي تسمح للرئيس بأن يأمر بنقل الأسلحة الزائدة من المخزونات الأمريكية دون موافقة الكونجرس استجابة لحالات طارئة.

واقترح بايدن، الشهر الماضي، مساعدات بقيمة 33 مليار دولار لأوكرانيا تشمل أكثر من 20 مليارًا مساعدات عسكرية.