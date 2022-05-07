مولدافيا.. انفجارات جديدة في ترانسدنيستريا "الانفصالية" الموالية لروسيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت السلطات في منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا في مولدافيا اليوم السبت وقوع أربعة انفجارات مساء الجمعة قرب مطار سابق في قرية محاذية لأوكرانيا، من دون سقوط قتلى أو جرحى.

وأشارت ”وزارة الداخلية“ في ترانسدنيستريا عبر ”تليغرام“: ”قرب قرية فورونكوفو، في منطقة ريبنيتسا، في محيط المطار السابق، وقعت أربعة انفجارات“.

وقال الانفصاليون: ”في ليل 6 أيار/ مايو، قرابة الساعة 21,40، أُلقيت عبوتان ناسفتان من طائرة مسيّرة، بعد ساعة، تكرّر الهجوم“، مشيرين إلى عدم وقوع ضحايا.

وتقع قرية فورونكوفو (فرنكاو باللغة الرومانية) على بعد حوالي خمسة كيلومترات من الحدود الأوكرانية.

وحصلت عدة حوادث في المنطقة في الفترة الأخيرة شملت إطلاق النار قرب مستودع أسلحة وسلسلة من الانفجارات، ما أثار مخاوف من امتداد الصراع الحالي في أوكرانيا.

وجاء في البيان أن ”فريقًا من المحققين متواجدين في المكان“، مضيفًا أن هذا الهجوم هو الثاني على فورونكوفو.

وسُجّل الأول عند الساعة (19,20 بتوقيت غرينتش) في 5 أيار/ مايو حين أُلقيت عبوتان من طائرة مسيّرة، من دون وقوع قتلى أو جرحى، بحسب البيان.

وترانسدنيستريا منطقة انفصالية حدودية مع جنوب غرب أوكرانيا وفيها حامية عسكرية روسية منذ العام 1992، وانفصلت عن مولدافيا بعد حرب أهلية قصيرة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي، ويبلغ عدد سكّانها نحو 500 ألف نسمة وتدعمها موسكو اقتصاديًا وعسكريًا.

وفي الأسابيع الأخيرة، تزايدت المخاوف من أن يمتدّ النزاع في أوكرانيا إلى ترانسدنيستريا بعدما قال الجنرال الروسي رستم مينيكايف إن السيطرة على جنوب أوكرانيا سيسمح للروس بالوصول إلى هذه المنطقة بشكل مباشر.

من جهتها، تتهم كييف روسيا بالسعي إلى ”زعزعة استقرار“ ترانسدنيستريا بهدف تبرير شن عملية عسكرية.