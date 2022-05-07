قائد طالبان في أفغانستان يأمر النساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أمر القائد الأعلى لأفغانستان وحركة طالبان هبة الله أخوند زادة النساء السبت بارتداء البرقع في الأماكن العامة، في أحد أكثر القيود صرامة التي تفرض على النساء منذ سيطرة الحركة المتطرفة على الحكم مجددا العام الماضي.

وجاء في مرسوم صادر عن أخوند زادة كشفت عنه سلطات حركة طالبان أمام الصحفيين في كابول ”ينبغي عليهن وضع التشادري (تسمية أخرى للبرقع) تماشيا مع التقاليد“.

وأضاف المرسوم أن النساء متوسطات العمر ”ينبغي أن يغطين وجوههن باستثناء العينين بما تنص عليه أحكام الشريعة عندما يلتقين رجالا من غير المحارم“.

وأَضاف المرسوم أنه ”يفضل أن تلازم النساء المنزل“ إذا لم يكن لديهن عمل مهم في الخارج.

وخلال فترة حكمها الأولى بين 1996 و2001 فرضت حركة طالبان قيودا مماثلة على النساء.