استقالة مسؤول إيراني احتجاجا على الارتفاع الحاد لأسعار السلع الغذائية‬

أعلن نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، رئيس منظمة حماية المستهلكين والمنتجين ”عباس تابش“، يوم السبت، استقالته من منصبه.

وبرر عباس تابش في رسالة الاستقالة التي بعث بها إلى وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية ”رضا فاطمي أمين“، استقالته بأنها بسبب ”ظروف السوق السائدة حالياً“.

وشدد تابش خلال رسالته على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل في منظمة حماية المستهلكين والمنتجين لإدارة هذه الهيئة، فيما رأى أن أحد اسباب الاستقالة أيضاً ”شخصية ومشكلات عائلية“.

وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء ”ركنا“ الإخبارية الإيرانية، إن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، عين ”صديق بيك زاده، بمنصب نائب الوزير ورئيس منظمة حماية المستهلكين والمنتجين بدلاً من المستقيل ”عباس تابش“.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ التابعة للحرس الثوري، أن الوزير رضا فاطمي أمين هو من أقال نائبه ورئيس منظمة حماية المستهلكين والمنتجين من منصبه.

وفي ديسمبر/كانون الأول لعام 2018، تم تعيين ”عباس تابش“ بمنصب رئيس لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنظمة حماية المستهلكين والمنتجين بموجب مرسوم صادر عن وزير الصناعة والمناجم والتجارة آنذاك رضا رحماني.

وكانت الزيادة الرسمية والمضاعفة في سعر الطحين والمنتجات ذات الصلة في الأيام الأخيرة، دفعت وزير الزراعة الإيراني للظهور أمام كاميرات التلفزيون والقول: ”لقد رفعنا سعر الطحين بسبب تهريب القمح“.

وعزا النائب الأول للرئيس الإيراني ”محمد مخبر“ في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الليلة الماضية، سبب ارتفاع أسعار مادة الطحين، إلى الأزمة العالمية والحرب في أوكرانيا.

من جانبه، وصف وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، إحسان خاندوزي، ارتفاع أسعار السلع الأساسية بأنه مشكلة عالمية بسبب الحرب على أوكرانيا.