وكالة إيرانية: أمير قطر سيزور طهران

أفادت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، اليوم السبت، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيزور طهران، من دون تحديد موعد لهذه الزيارة.

وذكرت الوكالة أنه ”من المقرر أن يزور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى العاصمة الإيرانية طهران“.

وأشارت الوكالة إلى أن ”زيارة أمير قطر إلى طهران تأني لمتابعة الاتفاقات السياسية والاقتصادية التي تم التوصل إليها بين البلدين خلال زيارة رئيسي إلى الدوحة في 21 من شباط / فبراير الماضي، لحضور القمة السادسة للدول المصدرة للغاز.

وكانت هذه أول زيارة لدولة خليجية يقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي منذ تشكيل حكومته في أواخر آب/أغسطس الماضي.

ومن المقرر، بحسب الوكالة الإيرانية، أن تجرى خلال هذه الزيارة مفاوضات حول سبل الإفراج عن الأرصدة الإیرانیة المجمدة بموجب العقوبات الأمريكية.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، وقعت طهران والدوحة اتفاقيات تعاون في بعض المجالات المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم 2022 في قطر، وتضمنت الاتفاقيات التعاون في مجال النقل البحري.

وكشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي في تغريدة على تويتر عن قرار مجلس الوزراء الإيراني القاضي بمنح تأشيرات مجانية لمشجعي مونديال قطر خلال تاريخ إقامة البطولة بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر 2022.

كما أبلغ إبراهيم رئيسي الشهر الماضی، أمير قطر في مكالمة هاتفية، أن إيران مستعدة لتقديم ”أي مساعدة ضرورية“ في استضافة كأس العالم.

وفي شباط / فبراير الماضي، قال رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، علي رضا بيمان باك، إن ”حجم التجارة الإيرانية القطرية هو رقم ضئيل في الوقت الحالي يتراوح بين 400 و 300 مليون دولار في العام الماضي، ويمكن أن يزيد بمليار دولار خلال هذا العام“.

ومعظم صادرات إيران إلى قطر هي مواد بناء، كما يتم تصدير منتجات أخرى مثل المنتجات السمكية والزراعية والألبان.

وتمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم بـ34 تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي، ويتم إنتاج أكثر من 50% من الغاز الطبيعي الإيراني من حقل بارس الجنوبي.

وحقل بارس الجنوبي هو حقل غاز طبيعي يقع في الخليج العربي، تتقاسمه قطر وإيران، ويعد أكبر حقل غاز في العالم.