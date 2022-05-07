سيول وطوكيو: كوريا الشمالية أطلقت قذيفة قد تكون صاروخا باليستيا

أطلقت كوريا الشمالية ما قد يكون صاروخا باليستيا اليوم السبت، بحسب ما أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية، فيما قال جيش الأخيرة إن ”بيونغ يانغ أطلقت قذيفة قبالة ساحلها الشرقي“.

وذكرت وكالة ”يونهاب“ الكورية الجنوبية للأنباء، أن ”الجيش يعتقد أنه صاروخ باليستي“، بينما قالت وزارة الدفاع اليابانية على ”تويتر“، إن ”القذيفة يمكن أن تكون صاروخا باليستيا“.

وأعلنت كوريا الجنوبية واليابان أن كوريا الشمالية أطلقت الأربعاء، صاروخا باليستيا باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، بعد أن تعهدت بيونغ يانغ بتطوير قواتها النووية بأسرع وتيرة ممكنة.

وهذا الإطلاق هو الـ14 بين اختبارات الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية منذ بداية العام الجاري، ويأتي قبل أيام من تولي رئيس كوريا الجنوبية المنتخب يون سوك يول منصبه في 10 مايو/أيار الجاري.

وأمس الجمعة، قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، إن التقديرات الأمريكية تشير إلى أن كوريا الشمالية تعد موقع ”بونجي-ري“ للتجارب النووية، وأنها قد تكون مستعدة لإجراء تجربة نووية فيه هذا الشهر على الأكثر.

وكثفت كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة تجارب الأسلحة واستأنفت تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2017.

ولم تختبر كوريا الشمالية قنبلة نووية منذ عام 2017، لكن مسؤولين أمريكيين وكوريين جنوبيين يقولون منذ أسابيع إن ”هناك دلائل على بناء جديد في موقع بونجي-ري، وهو الموقع الوحيد المعروف للتجارب النووية في كوريا الشمالية، وإن كوريا الشمالية قد تختبر قريبا قنبلة أخرى“.

وموقع ”بونجي-ري“ مغلق رسميا منذ عام 2018، وتصريح بورتر بأن الموقع يمكن أن يكون جاهزا هذا الشهر هو أكثر تحديدا في ما يتعلق بوقت محتمل لإجراء تجربة، وهو التصريح الأول المسجل من نوعه لمسؤول أمريكي.

وقالت بورتر في إفادة دورية: ”تشير تقديرات الولايات المتحدة إلى أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تجهز موقع بونجي-ري للتجارب وقد تكون جاهزة لإجراء تجربة هناك هذا الشهر على الأكثر وستكون تجربتها السابعة“.

وأضافت أن ”هذا التقييم يتفق مع التصريحات العامة الصادرة من كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة. تبادلنا هذه المعلومات مع الحلفاء والشركاء وسنواصل التنسيق معهم عن كثب“.

وفي الأسبوع الماضي، تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بالإسراع بتطوير الترسانة النووية لبلاده بينما كان يشهد عرضا عسكريا ضخما، حيث لا تزال المحادثات بشأن نزع الأسلحة النووية لبلاده متوقفة مع الولايات المتحدة.