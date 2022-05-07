فيجي.. قرار قضائي بإبقاء يخت رجل الأعمال الروسي كريموف في البلاد حاليًا

قضت محكمة في فيجي، بضرورة بقاء اليخت الذي تبلغ قيمته أكثر من 300 مليون دولار ويقال إنه مملوك لرجل الأعمال الروسي سليمان كريموف، في البلاد بالوقت الراهن بعد استيلاء الولايات المتحدة عليه.

وأكدت محكمة الاستئناف في فيجي، بأنه لا يمكن نقل اليخت الفاخر ”أماديا“ من الدولة الجزيرة الواقعة جنوب المحيط الهادئ إلى أن يتم النظر في استئناف على عملية الاستيلاء.

جاء ذلك، وفقًا لما أكده محامي الدفاع فيصل حنيف، الذي ينوب عن شركة ميليمارين انفستمنت المالك المسجل لليخت أماديا في رسالة بالبريد الإلكتروني، نقلتها ”رويترز“.

ولم ترد السفارة الأمريكية في ”سوفا“ على الفور على طلب للتعليق على حكم المحكمة الأخير.

وكانت محكمة في فيجي، قد قضت بأنه يمكن للولايات المتحدة أن تصادر اليخت العملاق، بعد أسابيع من وصوله واستولت عليه الشرطة المحلية وضباط مكتب التحقيقات الاتحادي، يوم الخميس.

واستولت السلطات في دول مختلفة على سفن وفلل فاخرة يملكها مليارديرات روس ردًا على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، والذي يصفه الكرملين بأنه عملية عسكرية خاصة.

وذكرت وسائل إعلام أن محاميي شركة ”ميليمارين إنفستمنت“ أبلغوا المحكمة في وقت بأن اليخت مملوك لرجل أعمال روسي آخر هو إدوارد خوديناتوف، وهو ليس مدرجًا على قوائم العقوبات.

واليخت ”أماديا“ البالغ طوله 106 أمتار، كان يرسو في لاوتوكا بفيجي جنوب المحيط الهادئ، عندما صادره مسؤولو تطبيق القانون في الجزيرة.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد طلبت مصادرة اليخت الذي أبحر إلى فيجي، في منتصف نيسان/أبريل، لانتهاكه عقوبات ولصلة مفترضة بالفساد، وفق ”فرانس برس“.

وتبلغ قيمة اليخت 325 مليون دولار، ويحتوي على مهبط مروحيات، وحوض سباحة، وجاكوزي و“حديقة شتوية“ على سطحه، بحسب موقع superyachtfan.com الذي يرصد حركة اليخوت.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، الخميس، إن ”أماديا عرضة للمصادرة بناءً على احتمال كونه على صلة بانتهاك القوانين الأمريكية، ومنها قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، وغسيل الأموال والتواطؤ“.

وأضافت أن كريموف من بين مجموعة من الأثرياء الروس (الأوليغارش) ”الذين يستفيدون من الحكومة الروسية من خلال الفساد ونشاطها الخبيث في أنحاء العالم ومن بينها احتلال القرم“.

وكريموف الذي جمع ثروته من امتلاكه حصصًا في شركات طاقة روسية ومالية رئيسة مثل ”غازبروم“ و“سبيربانك“، هو أيضًا مسؤول في الحكومة الروسية وعضو في مجلس الاتحاد الروسي، وفق البيان.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كريموف في عامي 2014 و 2018، ردًا على تصرفات روسيا، في سوريا، وأوكرانيا.

كما عوقب من قبل الاتحاد الأوروبي.