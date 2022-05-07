صحف عالمية: انتكاسة انتخابية تهدد مستقبل جونسون السياسي ودعم إسرائيل لأوكرانيا لن يؤثر بمسار الحرب

سلّطت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم السبت الأضواء على الانتكاسة التي تعرض لها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الانتخابات المحلية.

وتناولت أيضاً تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، المستمر منذ يوم 24 فبراير الماضي، دون أي مؤشر على احتمال نهايته في وقت قريب، وفي ظل الخسائر البشرية والاقتصادية التي تلاحق طرفي الحرب، والعالم بأسره.

كما أبرزت الصحف توابع الأزمة الروسية الإسرائيلية، في أعقاب التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حول الأصول اليهودية للزعيم النازي أدولف هتلر، والتقارير التي أشارت إلى اعتذار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن تلك التصريحات.

انتكاسة انتخابية

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحزب المحافظين يعانيان من انتكاسات في تصويت محلي في بريطانيا، رغم أن جونسون بدا أنه نجح في النجاة من العاصفة هذه المرة على الأقل.

وأضافت، في تقرير لها: ”مع تورطه في فضيحة واسعة النطاق في داوننغ ستريت، نتيجة انتهاك قواعد الإغلاق، فإن جونسون عانى من انتكاسات متوالية في الانتخابات المحلية، حيث تخلى الناخبون عن حزب المحافظين“.

وتابعت: ”بنهاية اليوم، بدا أن جونسون نجا من العاصفة، في الوقت الحالي، وقلب الطاولة على زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، الذي علم أن الشرطة ستحقق فيما إذا كان أيضا قد انتهك قوانين الإغلاق“.

وأكملت الصحيفة: “ مع فرز معظم الأصوات، فقد المحافظون أكثر من 280 سباقاً لانتخاب ممثلين في البلديات، فيما اعترف جونسون أنها كانت ليلة صعبة في بعض أجزاء البلاد، بحسب قوله“.

وأردفت: ”كانت تلك النتائج موضع اهتمام كبير، لأنه بعد فرض غرامة على جونسون لخرقه قواعد الإغلاق، كان بعض زملاء جونسون في حزب المحافظين يدرسون الضغط من أجل تصويت بحجب الثقة، ما يمكن أن يطرده من داوننغ ستريت“.

ورأت ”نيويورك تايمز“ أنه رغم أن حزب جونسون تجنب الانهيار الانتخابي الذي ربما يكون قد تسبب في تعزيز التهديد المستقبلي لجونسون، إلا أن النتائج كانت مع ذلك مقلقة للحزب الحاكم، الذي يواجه رياحًا اقتصادية معاكسة قوية“.

المبالغة في دور إسرائيل

رأت صحيفة ”هآرتس“ أن اعتذار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التصريحات التي أدلى بها وزير خارجيته سيرغي لافروف، وقال فيها إن الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر كانت له أصول يهودية، يجب أن يتم تفسيره في ضوء المصالح الروسية، خاصة في ظل الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة، في تحليل إخباري لها: ”يرغب بوتين في ألا تتخلى إسرائيل عن موقفها شبه المحايد من الحرب الدائرة في أوكرانيا حالياً. وتعلم موسكو أن إسرائيل ربما تكون على حافة اتخاذ موقف أكثر وضوحاً إلى جانب أوكرانيا، وهو ما يتضمن تقديم أنظمة دفاعية لكييف، ويرغب في منع حدوث ذلك“.

ولكن ”هآرتس“ العبرية أشارت أيضاً إلى أن إسرائيل لا تملك السلاح الذي يمكن أن يغير نتيجة الحرب.

وأضافت: ”هذا الخوف من الجانب الروسي غير منطقي، لأن إسرائيل لا تمدّ أوكرانيا بأي أسلحة تستطيع تغيير مسار الحرب، وحتى إن أرادت ذلك، فإنها لا تملك هذه الإمكانيات من الأساس، حيث تبدو نظرة بوتين لما تستطيع أن تفعله إسرائيل لصالح أوكرانيا مبالغاً فيها، ويبدو أيضاً أن بعض الأوكرانيين لديهم توقعات مماثلة“.

ومضت تقول: ”ولكن في الوقت الذي يمكن أن تقدّم فيه إسرائيل العديد من أنظمة الرادارات والصواريخ المضادة للدبابات، والمعلومات الاستخباراتية لأوكرانيا، فإن هذا لن يغير الكثير، في ضوء الدعم الذي تتلقاه كييف من الولايات المتحدة والغرب“.

الأصول الروسية المجمدة تثير الجدل

قالت شبكة ”يورو نيوز“ الإخبارية إن هناك جدلا حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي أو أوكرانيا يستطيعان استخدام الأصول الروسية التي تم تجميدها في أعقاب الغزو الذي شنّته موسكو ضد أوكرانيا قبل أكثر من شهرين.

وأضافت في تقرير لها: ”تفضل الولايات المتحدة وبروكسل استغلال الأصول الروسية المجمدة نتيجة الغزو في تمويل المقاومة الأوكرانية أو إعادة بناء الدولة، إلا أن ذلك يواجه ألغاماً قانونية يمكن أن تستغرق سنوات“.

ومضت تقول: ”أشار رئيس المجلس الأوروبي تشارلز مايكل في تصريحات لوكالة ”انترفاكس“ الأوكرانية للأنباء إلى أنه على قناعة تامة بأنه لا يجب الاكتفاء فقط بمصادرة الأصول، ولكن يجب مصادرتها أيضاً، من أجل استغلالها في إعادة بناء أوكرانيا“.

وتابعت: ”ولكنه في نفس الوقت اعترف بأن مصادرة أصول الشخصيات الخاضعة للعقوبات ليست مسألة بسيطة، ومن المتوقع أن تكون عملية طويلة وصعبة، وقال إنه وجه تعليمات إلى الهيئة القانونية التابعة للمجلس الأوروبي كي تنظر في هذا الأمر“.

وأردفت: ”تأتي تلك التصريحات بعد أسبوع على مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس بالإسراع في إصدار قانون يسمح بمصادرة وبيع كل ممتلكات الشخصيات الروسية الخاضعة للعقوبات، من أجل المساعدة في بناء أوكرانيا“.

إلا أن اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، وهو منظمة غير ربحية تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور الأمريكي، حذّرت من أن هذا الإجراء سيكون غير دستوري، في حين أشار خبراء قانونيون آخرون إلى تحفظات مشابهة حول تلك الخطط.

ونقلت عن ”يان بوند“، مدير السياسة الخارجية في المركز الأوروبي للإصلاح، قوله: ”نحن في منطقة لم يسبق لنا التعامل معها من قبل، هناك احتمالات بأن أوكرانيا تستطيع في نهاية المطاف الحصول على بعض الأصول المجمدة، ولكن هذا بالفعل شيء معقد للغاية، وسوف يستغرق وقتاً طويلاً“.

ورأت الشبكة الإخبارية أنه من الناحية النظرية، يمكن أن تظل الأصول المجمدة على وضعها هذا إلى أجل غير مسمى، وسيتطلب إلغاء تجميدها إما أن يطعن الفرد أو الكيان الخاضع للعقوبات في الأمر بنجاح في المحكمة، أو أن يخوض الضحايا معاركهم القانونية الخاصة للحصول على بعض الأصول المجمدة كتعويض“.

واستطردت بقولها: ”في حالة أوكرانيا، فرضت دول غربية عقوبات على كل من وكالات الدولة الروسية، والمسؤولين والشركات المملوكة للدولة، وكذلك النخبة الحاكمة والشركات الخاصة، التي يقولون إنها ساعدت موسكو على تمويل وشن غزوها الدموي“.

وقالت إنه من الصعب تحديد مقدار ما تم تجميده، رغم أنه تم تجميد 300 مليار دولار، من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الروسي في جميع أنحاء العالم.