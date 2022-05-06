لوموند: روسيا تواصل طرح سيناريو الحرب النووية على نحو مقلق

قال تقرير إخباري إن ”استسهال“ الخيار النووي في روسيا سواء من الدوائر الرسمية في السلطة أو من خلال وسائل الإعلام، شكل مصدر قلق وإزعاج كبيرين للغرب خصوصا أن ذلك الإصرار الذي يأخذ نسقا متزايدا من قبل موسكو لم يصل إلى هذا المستوى، حتى خلال الحقبة السوفييتية بحسب ما أوردته صحيفة لوموند الفرنسية.

ونقلا عن موفدها الخاص إلى موسكو، سلطت ”لوموند“ الضوء على التناول الإعلامي للتهديدات النووية الروسية قائلة إن هناك ”تبسيطا ممنهجا“ خلال البرامج الحوارية والأخبار التلفزيونية لخيار استخدام الأسلحة النووية بل إن جل البرامج التلفزيونية الروسية يناقش فيها المقدمون والضيوف قدرة الأسلحة الروسية على تدمير أي خصم لبلادهم دون وعي ـ على ما يبدو ـ لخطورة ذلك على البشرية.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن مقدم البرامج الإخبارية الشهير ديمتري كيسيليف، عل القناة الأولى، قدم رسوما تقريبية لقدرة السلاح النووي الروسي تتحدى جميع قوانين الفيزياء، وتهدد المملكة المتحدة بمحوها من الخريطة تماما مثل إعصار تسونامي، وأن انفجار ذلك الصاروخ ”بوسيدون“ لن يبقي إلا القليلين، وهؤلاء الناجون سيكونون عرضة لجرعات شديدة من الإشعاعات النووية.“.

وعلى صعيد متصل، قدمت قناة روسية أخرى، طرحا جديدا وذلك بتقدير المدة التي سيستغرقها أحدث صاروخ ليضرب عواصم البلدان التي تقدم دعما عسكريا و أكبر عدد من الأسلحة إلى أوكرانيا: 106 ثوان للوصول إلى برلين، و 200 ثانية لباريس ، 202 ثانية للندن. “ قائلة إنه من المستحيل أن يتم اعتراض تلك الصواريخ بل لن يكون لديهم (البلدان المستهدفة) حتى الوقت للالتفاف“.

وقال تقرير لوموند: ”تأتي هذه التحذيرات كأمواج من استعراضات القوة التي تنظمها القوات العسكرية الروسية منذ 20 أبريل/نيسان الماضي، مهددة بإطلاق صاروخ باليستي من طراز ”سارمات“ الذي قال عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه ”يجعل أولئك الذين يحاولون تهديد بلادنا بخطاب هائج وعدواني يفكرون مرتين“.

ويبدو إغراق روسيا في التهديدات الاستعراضية والتلويح باستخدام السلاح النووي، عبر القنوات التلفزيونية أمرا مدروسا لكنه ظل يشكل قلقا متزايدا في الغرب طالما أنه يهدد بـ“إغراق“ المملكة المتحدة كلها.

وكشفت لوموند التهديدات بالطاقة النووية ليست جديدة على الإعلام الرسمي في روسيا إذ أن الصحفي الشهير كيسيليف تحدث في برامجه الإذاعية عن إمكانية تحويل هذا البلد أو ذاك إلى ”صحراء نووية“ كما أصبح اختبار الصواريخ ”التي لا تقهر“ ، كما أسماها الرئيس بوتين ، أمرا روتينيا وهو ما يعني تبسيط واستسهال اللجوء للحرب النووية لتأديب الدول التي تساعد أوكرانيا وفق ما تصرح به القيادات الروسية..

وتابع التقرير: ”خلال اجتماع فلاديمير بوتين مع رئيس الأركان العامة، فاليري غيراسيموف ، ووزير الدفاع، سيرجي شويغو، أمر الرئيس الروسي بوضع القوات النووية في حالة تأهب قصوى وهو مؤشر رمزي قبل كل شيء لأنه من المفترض أن يكونوا في حالة تأهب دائم، ومع ذلك، بعد بضعة أيام، كانت غواصات الصواريخ الباليستية الروسية التي تعمل بالطاقة النووية قد عبرت الممر الاستراتيجي المعروف باسم (غرينلاند ، أيسلندا ، المملكة المتحدة) الذي يفصل بحر الشمال عن المحيط الأطلسي وفي ذلك دليل آخر على أن روسيا ماضية بشكل جدي في تهديداتها النووية بشكل مزعج للغرب والولايات المتحدة.

وفي تصريح لوزير الخارجية ، سيرغي لافروف، في نهاية أبريل 2022، عندما سئل عن احتمال ”حرب عالمية ثالثة“ نووية، اعتبر لافروف هذا السيناريو ”غير مقبول“ لكن الأمر لا يزال يثير ”خطرا حقيقيا للغاية“.

وتساءلت الصحيفة الفرنسية عما إذا كان يجب أن تتضمن هذه التصريحات المتكررة والتهديدات المتواصلة أداة بسيطة لإلزام كل دولة تريد دعم أوكرانيا بالتوقف فورا وأنها إشارات ورسائل واضحة موجهة إلى الغرب أم أن الأمر هو استعداد لإطلاق أول الصواريخ النووية، ورغم أن الغموض قائم ، فإنه في كلا الحالتين تبدو موسكو ماضية في الحرب التي انطلقت في 24 فبراير الماضي وستشهد منعرجا تصعيديا في 9 مايو/أيار الجاري.