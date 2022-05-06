قاض يرفض دعوى ترامب للطعن في وقف حسابه على تويتر

رفض قاض أمريكي الجمعة الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس السابق دونالد ترامب ضد تويتر للطعن في وقف حسابه على الشبكة.

وفي حكم مكتوب، رفض القاضي الجزئي الأمريكي في سان فرانسيسكو جيمس دوناتو دفع ترامب بأن تويتر انتهك حقه في حرية التعبير الذي يكفله التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.

حظر تويتر ومنصات تواصل اجتماعي أخرى ترامب من خدماتهم بعد أن هاجم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي في أعمال شغب دامية في السادس من يناير كانون الثاني 2021.

وجاء هذا الاعتداء في أعقاب خطاب ألقاه ترامب كرر فيه مزاعم زائفة بأن خسارته في الانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني كانت بسبب تزوير واسع النطاق، وهو تأكيد رفضته عدة محاكم ومسؤولون انتخابيون بالولاية.

وعند إزالة حساب ترامب نهائيا، قالت تويتر إن تغريداته انتهكت سياسة المنصة التي تحظر ”تمجيد العنف“. وقالت الشركة بعد ذلك إن تغريدات ترامب التي أدت إلى وقف حسابه من المرجح أن تشجع الناس على تكرار ما حدث في أعمال الشغب في الكابيتول.

وقبل حظره، كان لدى ترامب أكثر من 88 مليون متابع على تويتر واستخدمه كمنبر له على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان ترامب، قال بعد شراء الملياردير إيلون ماسك منصة تويتر، إنه لن يعود إلى المنصة حتى إذا عاد حسابه.

وأضاف ترامب لقناة فوكس نيوز أنه سيُفعل حسابا رسميا له على منصة ”تروث سوشيال“ الناشئة التي يمتلكها خلال الأيام السبعة المقبلة، وفق المقرر.

وقال ترامب: ”لن أستخدم تويتر، سأظل على تروث“، بحسب وكالة ”رويترز“.

وأضاف: ”آمل أن يشتري إيلون موقع ”تويتر“ لأنه سيجري تحسينات عليه، وهو رجل طيب، لكن (حسابي) سيظل على (منصة) تروث“.

وفاز إيلون ماسك، باتفاق لشراء ”تويتر“ مقابل 44 مليار دولار، في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون إلى أغنى شخص في العالم.

وكانت المناقشات بشأن الاتفاق، قد تسارعت بعد أن غازل ماسك مساهمي ”تويتر“ بالتفاصيل المالية لعرضه.

وتحت ضغط، بدأت ”تويتر“ التفاوض مع ماسك لشراء الشركة بالسعر المقترح للسهم البالغ 54.20 دولار.

وينهي الاتفاق مسيرة ”تويتر“ كشركة عامة منذ طرحها العام الأولي في 2013.