إيطاليا تأمر بمصادرة يخت "شهرزاد" المرجح أنه لبوتين

أمرت الحكومة الإيطالية الجمعة بمصادرة يخت قيمته نحو 700 مليون دولار تنسبه وسائل إعلام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يخضع اليخت شهرزاد الفاره المكون من ستة طوابق لإصلاحات في ميناء مارينا دي كارارا الإيطالي منذ سبتمبر/ أيلول، لكن نشاطا في الآونة الأخيرة على رصيف الميناء يشير إلى أن الطاقم ربما يستعد للإبحار.

وقالت وزارة المالية الإيطالية في بيان إن التحقيقات أظهرت أن مالك القارب له صلات ”بعناصر بارزة في الحكومة الروسية“ وبأشخاص مستهدفين بعقوبات الاتحاد الأوروبي.

والخميس، تم رصد أفراد الطاقم وهم يرفعون القماش المشمع من سطح السفينة ويقومون بعمليات التفقد، ما أثار تكهنات بين السكان المحليين بأن السفينة – التي يبلغ طولها 450 قدمًا ومجهزة بمنتجعات صحية، وحمامات سباحة، وصالة رياضية، ومهبطين لطائرات الهليكوبتر – يمكن أن تغادر المرسى قريبًا.

وتُظهر وثائق ”شهرزاد“ أن المالك الرسمي هو شركة ”أوفشور“ المسجلة في جزر مارشال.

ومن المعروف أيضًا أن الرئيس بوتين لا يوجد شيء مسجل باسمه في الوثائق الرسمية، حيث يسجل ممتلكاته بأسماء العائلة أو الأصدقاء.

وتعد سفينة شهرزاد المكونة من 6 طوابق واحدة من أكبر وأغلى القوارب الخاصة في العالم. فهي بمساحة تعادل مجمعين سكنيين، فهي تتسع لـ 18 ضيفًا في 9 كبائن فاخرة، بالإضافة إلى طاقم مكون من 40 شخصًا يقيمون في 20 كابينة، وتضم مهبطين للطائرات العمودية، وجناحًا ملكيًا، ومسبحًا، ومنتجعًا صحيًا، وصالون تجميل.

وتحقق السلطات الإيطالية حاليًا فيما إذا كان ينبغي حجزها بموجب نظام العقوبات ضد روسيا، بعد تكهنات بأنها قد تكون تابعة لبوتين.

وكانت السلطات الفرنسية صادرت، في أوائل مارس، اليخت الفاخر “ آموري فيرو“، في منتجع لا سيوتات المتوسطي، كونه مملوكًا لإيجور سيتشين، حليف بوتين الذي يدير شركة النفط الروسية العملاقة ”روسنفت“، والتي كانت مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، في العام 2014.

وفي سان ريمو بإيطاليا، استولت السلطات على يخت لينا، وهو يخت مملوك لحليف بوتين، ملياردير النفط جينادي تيمشينكو.

كما يخضع اليخت ”ديلباتر“ الذي يبلغ ارتفاعه 511 قدمًا، والذي يُرجح أنه أكبر يخت فاخر في العالم، لأوامر بالبقاء في ميناء هامبورغ حيث يحاول المسؤولون هناك تحديد ملكيته.