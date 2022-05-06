بسبب عقوبات على وسائل إعلام روسية.. موسكو تستدعي سفيرة بريطانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إنها استدعت ديبوراه برونرت سفيرة بريطانيا في روسيا، واحتجت بشدة على عقوبات بريطانيا الجديدة على وسائل إعلام روسية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة ”رويترز“، إن روسيا ستواصل ردود الفعل ”القاسية والحازمة“ على جميع العقوبات التي فرضتها لندن.

وفرضت بريطانيا عقوبات على صحفيين ومؤسسات إعلامية، في وقت سابق من أيار/ مايو، في أحدث حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لوقف ما تسميها ”عملية عسكرية خاصة“ في أوكرانيا.

والإثنين الماضي، قالت بريطانيا، إنها ستمد أوكرانيا بمساعدات عسكرية إضافية قيمتها 300 مليون جنيه إسترليني (375 مليون دولار أمريكي) تشمل معدات حرب إلكترونية، ونظام رادار مضادًا للصواريخ.

وسبق أن قدمت بريطانيا مساعدات لأوكرانيا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار أمريكي).

وأرسلت بريطانيا أكثر من 5 آلاف صاروخ مضاد للدبابات، و 5 منظومات دفاع جوي وغيرها من الذخيرة والأسلحة إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، في 24 فبراير/ شباط.

وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المساعدات ستشمل أيضًا مناظير للرؤية الليلية، وأدوات للتشويش على نظم ملاحة الأقمار الصناعية، وطائرات مسيرة للرفع الثقيل لإعادة إمداد القوات الأوكرانية وسيارات مدرعة للمسؤولين المدنيين.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت موسكو حظر دخول 287 نائبًا بريطانيا إلى روسيا ردًا على عقوبات فرضتها لندن استهدفت برلمانيين روسًا.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أنه ”ردًا على القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية، في 11 آذار/ مارس، بإدراج 386 نائبًا في الدوما (مجلس النواب) إلى قائمة عقوبات، في خطوة بالمثل، تفرض قيودًا شخصية على 287 عضوًا في مجلس العموم“، وفقًا لوكالة ”فرانس برس“.

وسبق أن فرضت روسيا عقوبات على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونائبه دومينيك راب، ووزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير الدفاع بين والاس، وآخرين.

ويضم مجلس العموم البريطاني في المجموع 650 عضوًا.

وقالت موسكو، إن القائمة تشمل نوابًا قاموا بـ“الدور الأكثر فاعلية“ في فرض عقوبات ضد روسيا وساهموا في ”هستيريا معاداة الروس“.

ومن بين الذين أُدرجت أسماؤهم رئيس المجلس ليندسي هويل، وأعضاء في الحكومة بينهم وزير بريكست، جايكوب ريس موغ، ووزير البيئة جورج يوستيس.