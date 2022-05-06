إيران: إصابة أحد رؤساء بلديات طهران في هجوم بسكين

أصيب أحد رؤساء بلديات العاصمة الإيرانية طهران بجروح جراء هجوم بسلاح أبيض تعرض له أثناء مكافحة الإنشاءات غير القانونية.

وذكر المتحدث باسم بلدية طهران، عبد المطهر محمد خاني، في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“، أن ”جواد هاشمي رئيس بلدية المقاطعة الثالثة في المنطقة 19 بالعاصمة طهران، أصيب بجروح بالغة في رأسه أثناء هجوم تعرض له بسكين“.

وأضاف خاني أن ”جواد هاشمي كان يقوم بمهمة لمكافحة بناء الوحدات السكنية غير القانونية في المنطقة التي يتولى رئاسة بلديتها“.

وأوضح أنه ”قبل أيام قليلة تعرض هاشمي إلى إطلاق نار على سيارته“، واصفًا هاشمي بأنه ”أحد كبار مديري بلدية طهران في النقاء والجدية في مكافحة الفساد“، حسب قوله.

وفي تغريدة أخرى، أعلن محمد خاني عن اعتقال منفذي الهجوم في حي ”خلازير“، ووصف الحالة الصحية لجواد هاشمي بـ“المستقرة“.

وفي 13 نيسان/أبريل الماضي، أفادت مواقع إخبارية أن جواد الهاشمي قد تعرض لإطلاق النار، وأن الهجوم قد فشل، لكن تقارير مصورة عن الهجوم أظهرت تضرر سيارة عمدة المنطقة 19.

وكان سبب الهجمات الأخيرة على عمدة المنطقة هو ”تكثيف التعامل مع وكلاء البناء والمنشآت غير المصرح بها“.

ويعتبر التعامل مع الإنشاءات غير المصرح بها من أولويات رؤساء البلديات.

ولكن في السنوات الأخيرة، كانت هناك العديد من حالات البناء غير المصرح بها من قبل المسؤولين الحكوميين وعائلاتهم والمشاهير الإعلاميين، وفي بعض الحالات أدت إلى هدم هذه المباني بأمر من المحكمة.

ويسكن في طهران نحو 14 مليونا و800 ألف شخص، وتنتشر فيها المباني العشوائية خصوصًا في المناطق الواقعة جنوب العاصمة، وهي من المناطق الفقيرة.

وتقع المنطقة 19 التابعة لبلدية طهران بمساحة 89 كيلو مترًا مربعًا في جنوب طهران، وهي مجاورة للمقاطعات 16 و 17 و 18 و 20.

وتتكون مدينة طهران من 22 منطقة، وتعين بلدية طهران بلدية لكل منطقة من المقاطعات الـ 22 من أجل تسريع الإدارة الحضرية وتحسينها.