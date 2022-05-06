الكرملين: الاحتفال بيوم النصر في ماريوبول الأوكرانية آت

قال الكرملين اليوم الجمعة، إنه لا يعرف إن كان سيقام عرض عسكري في ماريوبول في 9 أيار/ مايو، من خلال إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية الثانية، لكنه أضاف أن وقت الاحتفال بيوم النصر هناك آت.

وحسب ما أوردته ”رويترز“، فقد أعلنت القوات الروسية أنها استولت على ماريوبول رغم المقاومة المستمرة من القوات الأوكرانية في مصنع آزوفستال للصلب في منطقة دونباس.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين في إفادة اليوم الجمعة، عندما سُئل عن خطط يوم التاسع من أيار/ مايو، في الأراضي التي استولت عليها القوات المدعومة من روسيا في الفترة الأخيرة، ”سيحين وقت الاحتفال بيوم النصر في ماريوبول“.

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم إجلاء نحو 50 مدنيا، من منطقة مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة جنوب شرق أوكرانيا والتي يحاصرها الروس.

وقالت الوزارة حينها على تطبيق تلغرام، ”في 30 أبريل/ نيسان بعد وقف إطلاق النار وفتح ممر إنساني، غادرت مجموعتان من المدنيين المباني السكنية المجاورة لمنطقة مصنع آزوفستال للمعادن“.

وأضافت: ”في فترة ما بعد الظهر خرج 25 من السكان. وعصرا غادرت مجموعة ثانية تضم 21 شخصا تم نقلهم إلى بيزيمينوي، وهي بلدة تقع شرق ماريوبول في منتصف الطريق بين المدينة الساحلية والحدود الروسية“.

في سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إن روسيا تظن أن بوسعها الإفلات من الملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب بسبب تهديدها بشن هجوم نووي.

وأضاف زيلينسكي مخاطبا مركز أبحاث تشاتام هاوس البريطاني من خلال مترجم ”لا يعتقدون أنه يمكن تحميلهم المسؤولية عن جرائم الحرب لأن لديهم قوة الدولة النووية“.

وأضاف: ”هذا هو اليوم الثاني والسبعون من الحرب الشاملة ولا يمكننا أن نرى نهاية لها بعد ولا يمكننا أن نشعر بأي استعداد من الجانب الروسي لإنهائها“.