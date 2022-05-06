طائرات تايوانية تتدافع مع دخول طائرات صينية منطقة دفاع جوي

قالت وزارة الدفاع في تايوان إن سلاح الجو التايواني سارع اليوم الجمعة إلى تحذير 18 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي، في عمليات توغل معتادة تثير غضب الحكومة في تايبه.

وتشتكي تايوان، التي تطالب الصين بالسيادة عليها، من تكرار مثل هذه المهام التي تقوم بها الطائرات الصينية، والتي أصبحت شيئا معتادا على مدى عامين منصرمين تقريبا.

وتايوان في حالة تأهب قصوى بسبب مخاوف من أن تستغل الصين الغزو الروسي لأوكرانيا للقيام بخطوة عسكرية مماثلة في الجزيرة، على الرغم من أن حكومة تايبه لم تعلن عن أي مؤشرات على أن بكين على وشك شن هجوم.

وكان عدد الطائرات المشاركة أقل كثيرا من التوغل الأخير واسع النطاق الذي شاركت فيه 39 طائرة صينية في 23 يناير/ كانون الثاني.

ومنذ ذلك التوغل، اشترك في هذه العمليات عدد أقل بكثير من الطائرات.

وقالت الوزارة إن التوغل الأخير شاركت فيه ست طائرات صينية من طراز جيه-11 وست مقاتلات من طراز جيه-16 بالإضافة إلى قاذفتين من طراز إتش-6.

ولم يصدر تعليق بعد من وزارة الدفاع الصينية.

ووصفت بكين مهام سابقة من هذا القبيل بأنها وسيلة للدفاع عن سيادة البلاد ومواجهة ”التواطؤ“ مع القوات الأجنبية في إشارة مستترة إلى الدعم الأمريكي لتايوان.