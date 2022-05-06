معاريف: شاكيد تقود حراكا للانشقاق عن بينيت وتشكيل حزب جديد‬ في إسرائيل

تقود وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد، حراكًا داخل حزب ”يمينا“ الذي يتزعمه رئيس الوزراء نفتالي بينيت؛ وذلك من أجل الانشقاق عن بينيت، وتشكيل حزب جديد، وفق ما أوردت صحيفة ”معاريف“ العبرية.

وقالت الصحيفة، اليوم الجمعة، إن ”شاكيد تقود الحراك مع أعضاء الكنيست نير أورباخ وأفير كارا، وجميعهم من حزب يمينا“، مشيرة إلى أن هدف حراك أعضاء الكنيست الثلاثة يتمثل بإعلان انفصالهم رسميا عن حزب بينيت.

وأوضحت الصحيفة، أن ”سلسلة اجتماعات عقدت خلال الأيام الماضية بين شاكيد وأورباخ وكارا، والتي تأتي قبل أيام من افتتاح الجلسة الصيفية بالكنيست“، مبينة أن الاجتماعات تجري بسرية تامة ولم يتم تسريب مضمونها.

واستدركت الصحيفة: ”إلا أن التقديرات تشير إلى أن أعضاء الكنيست الثلاثة في طريقهم للانفصال عن بينيت، وإنشاء حزب مستقل“، لافتةً إلى أنه من المتوقع أن يضع أفير كارا موعدا نهائيا للانفصال عن ”يمينا“.

ووفق الصحيفة، فإن الثلاثي يعتقد بأن الائتلاف الحكومي الحالي لن يستمر طويلا، وأنه بإمكانهم بموجب القانون الذي يسمح لثلث أعضاء حزب بالانفصال عن أعضائه وتشكيل حزب مستقل دون خسارة الحقوق البرلمانية والسياسية، الانفصال.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر وصفته بالمقرب من أحد أعضاء الكنيست اليمينيين، أن الهدف الذي حدده الثلاثة حاليًا هو محاولة تحقيق إنجازات لكل واحد منهم وفقا لقدراته، وخاصة بالنسبة لأورباخ على صعيد الترويج للبناء في مستوطنات الضفة الغربية وتوجيه إنذار آخر للحكومة بوضع ذلك كشرط له ليبقى في الائتلاف.

يأتي ذلك، بعد عدة أيام من إعلان لجنة الكنيست الإسرائيلي، عن عضو الكنيست، عاميحاي شيكلي، منشقًا عن كتلة حزب ”يمينا“، وذلك بعد طلب قدمه بينيت للجنة بهدف ردع أعضاء الكنيست من كتل اليمين، ومنع انشقاقهم عن الائتلاف الحكومي.

وبموجب هذا الإجراء تُفرض قيود على ترشح شيكلي مستقبلا للكنيست ضمن أحزاب الكنيست الحالية، كما يمنع ذلك انضمامه إلى حزب ”الليكود“ الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، وترشيحه في أماكن مضمونة في قائمة الحزب بأي انتخابات مقبلة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أكد عضو الكنيست عن حزب ”الليكود“، أوفير أكونيس، أن أيليت شاكيد، أجرت اتصالات مع شخصيات رفيعة في حزبه، وفقا لما أوردته القناة الإسرائيلية السابعة.

ودعا النائب الإسرائيلي، في حينه، وزيرة الداخلية إلى التوقف عن ”التجول“ بين حزبه وبين الائتلاف الحكومي، وبدلًا من ذلك ”اتخاذ قرار حاسم بشأن وجهتها“.

والشهر الماضي، أدخلت استقالة رئيسة الائتلاف الحكومي في إسرائيل، عيديت سيلمان، الحكومة الإسرائيلية المكونة من ثمانية أحزاب سياسية في حالة من الفوضى، وحرمت الائتلاف الحاكم من أغلبيته البرلمانية، حيث أصبح الائتلاف يحظى بتأييد 60 عضوا في الكنيست من أصل 120.

وفي حال انسحاب عضو آخر من الائتلاف ستصبح الأغلبية في يد المعارضة، وسيصبح بإمكانها التقدم بطلب لسحب الثقة من الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة جديدة يمينية دون الوصول لانتخابات جديدة للكنيست.