مقتل مسؤول في حركة طالبان إثر هجوم شمال أفغانستان

لقي مسؤول في حركة طالبان مصرعه بمنطقة تابعة لمقاطعة بغلان شمال أفغانستان، بعد أن وقع في كمين لمعارضين للحركة، وذلك وفقا لما ذكرت وكالة أنباء ”آماج نيوز“ الأفغانية.

ونقلت الوكالة الأفغانية، عن مصادر مطلعة قولها إن ”قاري نور الدين، قائد قيادة شرطة طالبان في منطقة ”تالا وبارفاك“ الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من مقاطعة بغلان لقي مصرعه في كمين نصبته قوات جبهة الحرية الأفغانية“.

وبحسب المصادر التي نقلت عنها الوكالة الأفغانية فإن ”سائق القيادة الجنائية لقائد شرطة طالبان قاري نور الدين لقي مصرعه في الكمين“.

ولم تعلق حركة طالبان بعد على مقتل أحد قادتها في مقاطعة بغلان.

وتسيطر طالبان على أفغانستان منذ منتصف شهر آب / أغسطس الماضي، وقد أعلنت مطلع شهر أيلول / سبتمبر من العام الماضي عن تشكيل حكومة مؤقته برئاسة القيادي البارز في الحركة الملا محمد حسن آخوند.

كما لم تعترف أي دولة في العالم بعد بحكومة طالبان، إلا إن بعض الدول أبقت التواصل السياسي والدبلوماسي مع الحركة، فيما أبقت دول أخرى سفاراتها مفتوحة في العاصمة كابول.

وفي وقت سابق، قالت جبهة الحرية الأفغانية إنها ”نفذت هجمات على طالبان في عدة مقاطعات، مما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف طالبان“.

كما أفادت الوكالة الأفغانية ”آماج نيوز“، إن جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية بقيادة أحمد مسعود، أعلنت أنها سيطرت على المركز و10 قرى في ناحية ولاية تخار الواقعة شمال شرقي أفغانستان.

وبدوره، قال صبغة الله أحمدي، وهو المتحدث باسم جبهة المقاومة الوطنية، يوم الجمعة، إن أحمد مسعود يعمل من أجل إنشاء ما يسمى بـ“المجلس الوطني للمقاومة الأفغانية“ ضد حركة طالبان.

وأضاف أحمدي في حديث له لهيئة الإذاعة البريطانية في النسخة الفارسية ”بي بي سي“، ”إن السيد مسعود عقد يوم الخميس، اجتماعا استمر لمدة خمس ساعات مع مجموعة كبيرة من النشطاء السياسيين الأفغان وذلك من مختلف أنحاء العالم من أجل التشاور“.

وتعد جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية أهم جماعة سياسية وعسكرية معارضة لحكومة طالبان التي ظهرت بعد وصول طالبان إلى السلطة في البلاد.