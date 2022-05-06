إيران تعتقل سائحا سويديا

أفادت صحيفة ”أفتون بلادت“ السويدية، يوم الخميس، بأن السلطات الأمنية الإيرانية اعتقلت سائحا سويديا.

ونقل موقع إذاعة فردا الإيرانية المعارضة، عن الصحيفة السويدية، قولها إنه ”بحسب معلومات تلقتها فإن رجلا سويديا يبلغ من العمر 30 عاما ذهب في رحلة سياحية إلى إيران مع سويديين آخرين، جرى اعتقاله في إيران“.

وأضافت الصحيفة ”فقد تم اعتقال الرجل السويدي الأسبوع الماضي، بينما كان يستعد للسفر“.

ونقلت صحيفة ”أفتون بلادت“ عن وزارة الخارجية السويدية، تأكيدها اعتقال سائح سويدي في إيران، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، تسعى السفارة السويدية في طهران، للحصول على مزيد من المعلومات حول القضية، وهي على اتصال بالمسؤولين الإيرانيين، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله ”إن هذه الخطوة كانت تحذيرا من احتمال اختطاف واحتجاز مواطنين سويديين على خلفية محاكمة المسؤول الإيراني السابق في السلطة القضائية حميد نوري في السويد“.

وحميد نوري متهم بالمشاركة في إعدامات جماعية لسجناء سياسيين في سجن جوهردشت بمدينة كرج عام 1988، وهو محتجز حاليًا في السويد حيث يحاكم بنفس التهم.

ونقلت صحيفة ”أفتون بلادت“ السويدية عن مصادر سويدية قولها يوم الخميس، إن إيران ”هددت مؤخرا بخطف وسجن مواطنين سويديين“ وأن احتجاز سائح سويدي في إيران ”مرتبط بالموضوع ذاته“.

وأعلنت وزارة الخارجية السويدية عن ”تغيير في الوضع الأمني“ نهاية الأسبوع الماضي وأصدرت توصية لتجنب السفر غير الضروري إلى إيران.

وفي السنوات الأخيرة، اعتقلت الحكومة الإيرانية أعدادًا كبيرة من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية بتهم مختلفة، بما في ذلك التجسس أو التعاون مع أجهزة أمنية أجنبية أو العمل ضد النظام، وتم تبادل بعض هؤلاء مع سجناء إيرانيين في دول أخرى.

ودانت الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم عمليات الاعتقال التي تمارسها السلطات الإيرانية ضد مزدوجي الجنسية أو الأجانب، معتبرة أن تلك الاعتقالات ”ابتزاز“ بهدف ”تحقيق أهداف سياسية“.