البنتاغون ينفي مساعدة أوكرانيا على استهداف جنرالات روس

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الخميس، تقديم معلومات استخبارية تتيح للقوات الأوكرانية استهداف كبار الضباط الروس في جبهات القتال، وذلك خلافا لما زعمت صحيفة ”نيويورك تايمز“.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، أن الولايات المتحدة ”ترسل إلى كييف معلومات استخبارية لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن بلدهم، لكن لا نقدم معلومات عن أماكن وجود كبار القادة العسكريين في ساحة المعركة، ولا نشارك في قرارات الاستهداف التي يتخذها الجيش الأوكراني“.

وكانت صحيفة ”نيويورك تايمز“ نقلت الأربعاء عن مصادر لم تسمها داخل الاستخبارات الأمريكية، أن المعلومات التي تقدمها الولايات المتحدة للجيش الأوكراني أتاحت استهداف الكثير من الجنرالات الروس في جبهات القتال.

وأضافت أن أوكرانيا ”أضافت تلك المعلومات الأمريكية إلى معلوماتها المخابراتية ونفذت ضربات مدفعية وهجمات أخرى أسفرت عن مقتل ضباط روس“.

ووفقا للصحيفة قال مسؤولون أوكرانيون إنهم قتلوا نحو 12 جنرالا روسيا في ساحات القتال بفضل المعلومات التي وفرتها المخابرات الأمريكية.

وأشارت إلى أن هذه المساعدة الأمريكية هي ”جزء من جهد سري من قبل إدارة الرئيس جو بايدن لتوفير معلومات استخباراتية في ساحة المعركة لأوكرانيا“.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن تلك المعلومات الاستخباراتية تشمل أيضا تحركات القوات الروسية المتوقعة المستمدة من التقييمات الأمريكية الأخيرة لخطة موسكو القتالية السرية للقتال في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وكان مجلس الأمن القومي الأمريكي وصف في وقت سابق الادعاء بأن الولايات المتحدة تساعد أوكرانيا في قتل جنرالات روس بأنه ”غير مسؤول“.

وقالت المتحدثة باسم المجلس أدريان واتسون لوكالة فرانس برس، إن ”الولايات المتحدة تقدم معلومات استخبارية عن ساحة المعركة لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم، لكن لا نقدم معلومات بقصد قتل جنرالات روس“.

وذكرت ”نيويورك تايمز“ أن الجهود الاستخبارية التي تبذلها واشنطن لمساعدة أوكرانيا في المعارك ركزت خصوصا على ”تحديد المواقع وعلى تفاصيل أخرى تتعلق بالمقرات المتحركة للجيش الروسي والتي تتنقل بانتظام“.

والإثنين الماضي أفاد البنتاغون رسميا بأن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، كان موجودا ”لأيام عدة“ الأسبوع الماضي على خط الجبهة في دونباس شرقي أوكرانيا. لكن البنتاغون لم يؤكد شائعات تتعلق بإصابة غيراسيموف.

ووسط هذا النفي الرسمي الأمريكي، كشفت قناة ”إن بي سي“ الأمريكية الخميس أن ”معلومات قدمتها الولايات المتحدة ساعدت أوكرانيا على إغراق الطراد الروسي موسكفا“.

ونقلت القناة عن مسؤولين لم تسمهم أن القوات الأوكرانية ”طلبت من الأمريكيين معلومات تتعلق بسفينة تبحر في البحر الأسود، وأنه بعد ذلك تعرف الأمريكيون إلى السفينة على أنها موسكفا وحددوا موقعها“.

وتؤكد روسيا أن سفينة القيادة البحرية هذه، التابعة لأسطول البحر الأسود، غرقت إثر حريق ناجم من انفجار ذخائر، في حين تقول أوكرانيا من جهتها إنها أغرقتها بضربات صاروخية.

ودعت الأمم المتحدة ودول عدة، يوم الخميس، إلى إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، من دون ذكر محادثات السلام المتوقفة على ما يبدو.

وكرر الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن نظم بطلب واشنطن، أن ”غزو أوكرانيا من جانب روسيا انتهاك لسلامة أراضيها ولميثاق الأمم المتحدة“.

وأضاف: ”هذا يجب أن يتوقف، لما فيه خير الشعبين الأوكراني والروسي والعالم أجمع“.