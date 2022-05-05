أول امراة سوداء تشغل المنصب.. بايدن يعيّن كارين جان-بيار ناطقة باسم البيت الأبيض

عين الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس كارين جان-بيار متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض، لتكون أول امرأة سوداء ومثليّة تتولى المنصب.

وستحل جان-بيار اعتبارا من 13 أيار/مايو محلّ جين ساكي بعدما عملت نائبة لها حتى الآن، وفق بيان صادر عن الرئاسة الأميركية.

وأعرب بايدن عن افتخاره بهذا التعيين.

وأشاد الرئيس الأميركي ”بخبرة وموهبة ونزاهة“ الناطقة الجديدة باسمه.

وغردت جين ساكي ”ستكون أول امرأة سوداء تتولى المنصب وأول مثلية علنا“. وأضافت ساكي التي اعلنت منذ توليها النصب أنها ستنسحب منه قبل انتهاء ولاية بايدن أن خليفتها ”ستعطي صوتا لكثير من الأشخاص وستسمح لكثيرين بأن تكون لهم أحلام كبيرة“.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن ساكي ستنضم إلى محطة ”ام اس ان بي سي“.

وسنكون كارين جان-بيار (44 عاما) أول امرأة سوداء تتولى منصب الناطق باسم البيت الأبيض. وستصبح المرأة الناطقة بالفرنسية أول مثليّة تتولى المنصب، وهي على ارتباط بصحافية تعمل في محطة ”سي ان ان“ ولهما طفلة.

ولدت كارين جان-بيار في مارتينيك من أبوين من هايتي هاجرا بعد ذلك إلى الولايات المتحدة. وعملت في حملتي باراك أوباما الانتخابيتين (2008 و2012) و من ثم حملة جو بايدن في 2020 قبل ان تنضم إلى فريقه في البيت الأبيض.

وهي خريجة جامعة كولومبيا العريقة قبل ان تنخرط في أوساط الجمعيات والسياسة. وكثيرا ما تحدثت عن مسار عائلتها الذي يمثل ”الحلم الأميركي“ وتأثيره الحاسم على مسيرتها المهنية.

وترعرعت في نيويورك حيث عمل والدها سائق سيارة أجرة ووالدتها في مجال الرعاية الصحية المنزلية.

وقالت عام 2018 في مقطع مصور لمنظمة ”موف اون“ التي كانت من أبرز وجوهها في فترة من الفترات ”أمثل كل ما يكرهه (الرئيس السابق) دونالد ترامب“.