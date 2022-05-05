الحرس الثوري الإيراني: عدم إنتاجنا للسلاح النووي ليس تكتيكاً بل فرض إسلامي

اعتبر القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، أن عدم إنتاج الأسلحة النووية في إيران ليس تكتيكاً بل هو أمر من الإسلام.

وقال اللواء سلامي، في كلمة له من مدينة مشهد شمال شرق إيران، إنه ”لا مكان للأسلحة النووية في المنطق الإسلامي، وفق أوامر المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي، وهذا القول ليس تكتيكًا بل هو أمر من الإسلام“.

وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، زعمت إيران دائمًا أنها لا تسعى إلى تصنيع أسلحة نووية، واستشهد مسؤولو النظام مرارًا وتكرارًا بفتوى أصدرها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي تحرم استخدام وصنع الأسلحة الكيماوية والنووية، ولم يتم الإفراج عن أي دليل على هذه الفتوى حتى الآن.

واتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية إيران بالتكتم على برنامجها النووي المثير للجدل.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ عن قائد الحرس الثوري ”أن السلاح النووي ليس له مكان كوسيلة للقتل، والآيات القرآنية تنهى عن سلاح الدمار الشامل“.

وفي 25 من نيسان/ أبريل الماضي، قال السياسي الإيراني البارز علي مطهري إن النظام في البلاد سعى منذ البداية إلى صنع قنبلة نووية لتقوية قوى الردع، لكن هذه الخطوة فشلت في الحفاظ على سريتها وانكشف أمرها.

وذكر مطهري، وهو سياسي معتدل ونائب رئيس البرلمان الإيراني السابق، في مقابلة صحفية، ”لقد سعت الجمهورية الإسلامية منذ البداية إلى صنع قنبلة نووية لتقوية قوى الردع، لكنها فشلت في الحفاظ على السرية وانكشف أمرها“.

وبين مطهري رداً على سؤال حول تعليقه السابق بأنه ”يمكننا صنع قنبلة ذرية في إيران، لأن الشريعة الإسلامية لا تمنع ذلك، بل تحرم استخدامها“.

وكان الرئيس الإيراني الأسبق الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني قد أكد قبل سنوات أن إيران ”فكرت في إنتاج قنبلة نووية أثناء الحرب مع العراق لكنها لم تنفذها“.

وفي عام 2002، كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارضة لأول مرة عن نشاط تخصيب اليورانيوم في منشآت المياه الثقيلة في نطنز وأراك وسط إيران.