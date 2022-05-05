مقتل 3 إسرائيليين في عملية مزدوجة قرب تل أبيب

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، إن ثلاثة إسرائيليين قتلوا في منطقة إلعاد قرب تل أبيب، في حين أصيب آخرون، في هجوم مزدوج نفذه شخصان أحدهما كان مسلحاً بمسدس، بينما كان يحمل الآخر فأساً.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ”معاريف“ العبرية، فإن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر في هجوم ببلدة إلعاد قرب تل أبيب، بينما تجري الشرطة الإسرائيلية عمليات بحث وتمشيط واسعة بحثاً عن منفذي العملية.

وأشارت إلى أن مروحيات تابعة للشرطة الإسرائيلية هرعت للمساعدة في البحث عن سيارة شوهدت على ما يبدو وهي تفر من مكان الحادث.

وطالبت السلطات الإسرائيلية في منطقة العملية الإسرائيليين بعدم مغادرة منازلهم، وإبلاغ الشرطة بأي حركة مرور مشبوهة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية معلومات أولية حول مقتل أحد منفذي العملية، في وقت لم تؤكد الشرطة الإسرائيلية ذلك.

وجاءت هذه العملية بعد أسبوع من عملية إطلاق نار في مستوطنة قرب سلفيت في الضفة الغربية، وأدت حينها لمقتل حارس المستوطنة قبل أن تعلن الشرطة الإسرائيلية اعتقال منفذي العملية.

وأعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس مسؤوليتها عن هذه العملية، وأكدت أن المعتقلين لدى إسرائيل هما منفذانها.

وفي وقت سابق، حذرت فصائل فلسطينية من انفجار الأوضاع وتصعيد جديد في المنطقة، على إثر قرار الشرطة الإسرائيلية السماح باستئناف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، الخميس، واصفةً القرار بأنه بمثابة ”لعب بالنار وجر المنطقة إلى أتون تصعيد جديد“.

وقررت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، قبل أيام، نشر الآلاف من عناصر الشرطة في جميع المدن الإسرائيلية؛ وذلك من أجل تأمين أحداث ”يوم الاستقلال“.