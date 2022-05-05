تل أبيب: بوتين اعتذر لبينيت عن تصريحات لافروف بشأن "يهودية هتلر"

قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتذر لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن تصريحات وزير خارجيته سيرجي لافروف التي قال فيها إن ”دم الزعيم النازي أدولف هتلر يهودي“.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الخميس، فإن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين نفتالي بينيت وفلاديمير بوتين، بحث خلاله الزعيمان تصريحات لافروف والأوضاع في أوكرانيا.

وقال البيان: ”تحدث الزعيمان عن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي لافروف، حيث قبل رئيس الوزراء اعتذار بوتين على تصريحات لافروف وشكره على توضيح موقفه من الشعب اليهودي وذكرى الهولوكوست“.

وأشار البيان إلى أن ”رئيس الوزراء الإسرائيلي شكر الرئيس الروسي على تهانيه بمناسبة يوم الاستقلال الـ 74 لدولة إسرائيل“.

ولفت البيان إلى أن بينيت طرح على بوتين طلباً إنسانياً بدراسة الإمكانيات المختلفة للإخلاء من مجمع آزوفستال في مدينة ماريوبول، مضيفاً: ”جاء هذا الطلب عقب مكالمته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس“.

وتابع البيان: ”تعهد الرئيس بوتين بالسماح بإخلاء المدنيين، بمن فيهم من المدنيين الجرحى، من خلال ممر إنساني ترعاه الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر“.

وفي وقت سابق من اليوم، هنأ الرئيس الروسي نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، بـ“يوم استقلال“ إسرائيل، على الرغم من التوتر بين البلدين على خلفية تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقال بوتين، في رسالة لنظيره الإسرائيلي: ”أعتقد أن العلاقات بين روسيا وإسرائيل، المستندة إلى مبادئ الصداقة والاحترام المتبادل، ستستمر بالتطور لصالح شعبينا ولصالح تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط“، وفق ما أوردت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

يشار إلى أن أزمة اشتعلت بين تل أبيب وموسكو خلال الأيام الماضية، على إثر تصريحات أدلى بها لافروف، قال فيها إنه ”يعتقد أن الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر كان دمه يهودياً على الرغم من حملة الإبادة التي شنها ضد اليهود“.

وجاءت تصريحات لافروف، في حينه، رداً على سؤال خلال مقابلة مع تلفزيون إيطالي، بشأن ادعاءات موسكو بأنها تريد إنهاء النازية في أوكرانيا، في حين أنه من المعروف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يهودي.

وأضاف لافروف: ”أعتقد أن هتلر كان له أيضًا دم يهودي، وأن بعض أسوأ المعادين للسامية هم من اليهود“.