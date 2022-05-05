بولندا تعلن جمع أكثر من 6 مليارات يورو لأوكرانيا خلال مؤتمر للمانحين

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي، الخميس، أن أكثر من ستة مليارات يورو مخصصة لأوكرانيا تم جمعها خلال مؤتمر دولي للمانحين في وارسو.

وصرح ماتيوس مورافيسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السويدية ماغدالينا اندرسون: ”خلال هذا المؤتمر، تمكنا من جمع أكثر من ستة مليارات يورو، وسيتم استخدام هذا المال دعما لأوكرانيا ولجميع من يدعمون أوكرانيا“.

وأضاف: ”حين تجلب روسيا الموت، على بلدان العالم الحر أن تقدم مساعدتها، وأعتقد أن هذا المؤتمر هنا في وارسو أظهر قسطا كبيرا من التضامن بيننا“.

وخلال المؤتمر الذي نظمته بولندا والسويد بمشاركة الاتحاد الأوروبي، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تقنية الفيديو إلى ”منح أوكرانيا فورا صفة مرشح“ للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

واعتبر أن ”انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يكون الحقيقة المطلقة، ليس وعدا أو احتمالا فقط“.

كذلك، دعا ”الشركاء“ إلى أن يتولوا رعاية ”مناطق ومدن وصناعات في أوكرانيا“ دعما لإعادة إعمارها.

وفي وقت سابق، أعلن زيلينسكي إطلاق منصة تمويلية عبر الإنترنت لمساعدة كييف في كسب الحرب ضد روسيا، وإعادة إعمار البنى التحتية في البلاد.

وخلال المؤتمر، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، تقديم مساعدة للنازحين داخل أوكرانيا بقيمة مئتي مليون يورو.

وقالت: ”اليوم، اجتمعنا لغرض واضح: دعم شعب أوكرانيا الشجاع والذي يقاتل المعتدي ويدافع عن حريته“.

وأضافت فون دير لايين: ”اليوم، لبى الاتحاد الأوروبي النداء مجددا لدعم أوكرانيا، باسم المفوضية الأوروبية، أتعهد بدفع مئتي مليون يورو لأوكرانيا“.

من جهته، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن ”جهود التضامن ستتركز على ثلاثة مجالات رئيسية: المساعدة الإنسانية، والحاجة إلى السيولة على المدى القصير، وإعادة إعمار أوكرانيا“.

وقال ميشال إنه ”يتعين على الاتحاد الأوروبي مصادرة وبيع الأصول الروسية التي احتجزها واستخدام العائدات لإعادة بناء أوكرانيا، بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي أنه جمد 30 مليار يورو (32 مليار دولار) من الأصول المرتبطة بأفراد روس وبيلاروسيين مدرجين في القائمة السوداء“.

وقال ميشال في حديث لوكالة أنباء إنترفاكس الأوكرانية: ”شخصيا، أنا مقتنع تماما أن هذا مهم للغاية ليس فقط لتجميد الأصول، ولكن أيضا لإتاحة الفرصة لمصادرتها، وإتاحتها لإعادة بناء البلد“.