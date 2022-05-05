تقرير: إطلاق سراح أمريكي في روسيا يعطي الأمل لعائلات المعتقلين في إيران

اعتبر موقع ”المونيتور“ الإخباري الأمريكي أن إطلاق سراح جندي سابق في البحرية الأمريكية يدعى تريفور ريد من السجن في روسيا في إطار مبادلة سجناء، أعطى أملا جديدا لعائلات المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران ودول أخرى.

وبعد تحرير ريد حثت عائلات السجناء الأمريكية في إيران الرئيس المريكي جو بايدن على المشاركة شخصيًّا في إعادة أبنائهم إلى الوطن.

واجتمع خارج البيت الأبيض يوم الأربعاء أقارب نحو 12 أمريكيًّا تم احتجازهم من قبل حكومات أجنبية، مثل: إيران، وروسيا، وفنزويلا.

وتقدر مؤسسة ”فولي“، وهي مجموعة مناصرة للرهائن سميت على اسم الصحفي المقتول جيمس فولي، أن هناك ما لا يقل عن 60 أمريكيًّا ينطبق عليهم هذا الوصف.

واحتجزت إيران أربعة منهم وهم سياماك نمازي وباكير نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز بتهم تجسس تقول جماعات المراقبة إنها وهمية وفقًا للموقع الذي قال إن شهاب دليلي، المقيم القانوني الدائم في الولايات المتحدة، محتجز أيضا في إيران بتهم ملفقة.

زخم التبادل

وذكر الموقع أن عائلات السجناء تأمل الآن ”في البناء على زخم تبادل الأسرى الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة وموسكو“.

وأشار إلى أن الصفقة المفاجئة لإطلاق ريد، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية محتجز لمدة ثلاث سنوات، كانت مقابل الإفراج عن مهرب مخدرات روسي مدان.

وقالت تارا طهباز التي سجن والدها في إيران منذ عام 2018 ”مع عودة تريفور إلى المنزل يجلب ذلك المزيد من الأمل.. لكن دعونا ننتظر ما يمكن أن تفعله الإدارة الأمريكية.“

بدوره حث باباك نمازي الرئيس الأمريكي على ”استخدام جميع الأدوات التي بحوزته“ لضمان إطلاق سراح شقيقه سياماك ووالده باكير.

وكان سياماك نمازي الأمريكي الوحيد من بين ستة أشخاص لم يعودوا إلى ديارهم في إطار تبادل للمحتجزين تفاوضت عليه إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2016 وهو حاليًّا أقدم سجين أمريكي محتجز في إيران.

ولفت الموقع إلى أن والده المسن باقر نمازي، وهو مسؤول سابق في اليونيسف، ممنوع من مغادرة إيران على الرغم من صحته المتدهورة بسرعة.

حل المشكلة

وقال باباك نمازي ”إذا كان الرئيس بايدن مستعدًا ومصممًا على حل هذه المشكلة، فيمكن لعائلتي والرهائن الآخرين العودة إلى المنزل في غضون أيام“.

وتأتي مناشدات عائلات السجناء في الوقت الذي توقفت فيه المفاوضات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مطالبة طهران لواشنطن بإزالة قائمة الحرس الثوري الإسلامي من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وتقول إدارة بايدن إنها تعمل بهدوء لتأمين إطلاق سراح الأمريكيين، وتنفي أي صلة بين المحادثات غير المباشرة بشأن السجناء وتلك التي تهدف إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، الأربعاء ”ما دام الاتفاق النووي اقتراحًا غير مؤكد، فلا يفيد العائلات إذًا ربط مصيرها بشيء قد يحدث أو لا يحدث“.

بايدن والأمل

وقالت تارا طهباز إنها تعلق آمالها على إدارة بايدن لتحرير والدها، وهو ناشط بيئي يحمل الجنسية الأمريكية والبريطانية والإيرانية.

وأوضح الموقع، أن بريطانيا أمنت الإفراج عن اثنين من البريطانيين مزدوجي الجنسية (البريطانية والإيرانية) وهما نازانين زغاري وأنوشة عاشوري – في آذار/ مارس الماضي لكن طهباز لا يزال في السجن.

وقالت طهباز ”لقد شعرنا بالتأكيد بالخيانة من قبل حكومة المملكة المتحدة بعد أن تركته هو ووالدتي في السجن عندما كان ينبغي أن يكونا جزءًا من الصفقة.“

والتقى بايدن في وقت سابق بوالدي أوستن تايس، الصحفي المستقل المفقود في سوريا منذ عام 2012، ويعتقد أنه قد تم القبض عليه من قبل النظام أو القوات التابعة له وفقًا للموقع الذي أوضح أن عائلات السجناء تسعى إلى عقد اجتماعات خاصة بها قريبا.