أمريكا: قلقون من التجارب الصاروخية "الاستفزازية" لبيونغ يانغ

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، عن قلقها إزاء التجارب الصاروخية ”الاستفزازية“ لكوريا الشمالية.

جاء ذلك تعليقا على إطلاق بيونغ يانغ، في وقت سابق من يوم الأربعاء، صاروخا أكدت سيول أنه بالستي، وذلك بعد أسبوع من وعد قطعه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، بتسريع تطوير الترسانة النووية لبلده.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إنه ”قلق للغاية إزاء هذه التجارب والطبيعة الاستفزازية لبرنامج الصواريخ البالستية“.

وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة دعت كوريا الشمالية للعودة إلى طاولة المحادثات ”بدون شروط مسبقة“ وهي تعمل في الوقت نفسه على ”أن نكون مستعدين من أجل تحالفنا“ مع سيول وطوكيو.

وجاء الاختبار الصاروخي الجديد لكوريا الشمالية، بينما تتوقع جارتها الجنوبية والولايات المتحدة، استئناف بيونغ يانغ تجاربها النووية التي توقفت في 2017.

وكان النظام الكوري الشمالي أوقف في آذار/ مارس الماضي، قراره بتعليق تجاربه للصواريخ البالستية العابرة للقارات لمدة خمس سنوات، بإطلاق مقذوف يمكن أن يصل إلى الولايات المتحدة.

وتحدثت هيئة الأركان الكورية الجنوبية في بيان عن ”إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي عند الساعة 12:03“ (03:03 بتوقيت غرينتش) من مطار سونان شمال بيونغ يانغ.

وأضافت هيئة الأركان أن الصاروخ اجتاز مسافة 470 كيلومترا ووصل ارتفاعه إلى 780 كيلومترا قبل أن يسقط في بحر اليابان معتبرة هذا الإطلاق ”انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة“.

وأكد وزير الدولة الياباني لشؤون الدفاع ماكوتو أونيكي هذا المسار موضحا أن الصاروخ أنهى تحليقه ”خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان“.

وأعرب عن أسفه قائلا ”إن إطلاق الصواريخ البالستية المتكرر يهدد سلام وأمن بلادنا والمنطقة والمجتمع الدولي“.

من جانبه، حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء ”كوريا الشمالية على احترام التزاماتها الدولية“.

وحذر الناطق باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، من أن ”عملية الإطلاق هذه القائمة على تكنولوجيا الصواريخ البالستية، لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات الإقليمية والدولية“.

ورغم خضوعها لعقوبات صارمة، سرّعت كوريا الشمالية جهودها في الأشهر الأخيرة لتحديث قدراتها العسكرية، وأجرت أكثر من 14 تجربة على أسلحة محظورة منذ كانون الثاني/ يناير.

وخلال عرض عسكري كبير في 25 نيسان/ أبريل، تعهد الزعيم الكوري الشمالي ”تعزيز وتطوير القدرات النووية لأمتنا بوتيرة متسارعة“.

وقال إنه قد يلجأ إلى الأسلحة النووية إذا تعرضت ”المصالح الأساسية“ لكوريا الشمالية لأي تهديد.

وكرر كيم جونغ أون هذه التصريحات خلال اجتماع مع كبار الضباط الذين أثني على عملهم خلال هذا العرض العسكري الذي تم تنظيمه لمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري.