البيت الأبيض يعلن إصابة بلينكن بكورونا وعدم اعتبار بايدن مخالطا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن الفحص أثبت إصابة وزير الخارجية أنتوني بلينكن بكوفيد-19، مضيفة أنه لم تظهر عليه سوى أعراض طفيفة.

ولم ير بلينكن، الذي حصل على تطعيم كامل وكذلك جرعة معززة، الرئيس جو بايدن شخصيا منذ عدة أيام، وبالتالي لا يعتبر بايدن مخالطا.

وقالت الوزارة في بيان: ”سيعزل الوزير نفسه في المنزل ويمارس عمله عبر الإنترنت. إنه يتطلع إلى العودة إلى الوزارة واستئناف مهامه كاملة وسفره في أقرب وقت ممكن“.

وفي وقت لاحق، ذكرت الخارجية الأمريكية أن خطابا كان من المقرر أن يلقيه الوزير بلينكن الخميس لاستعراض سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين، سيؤجل لوقت لاحق بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بكوفيد-19.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في إفادة صحفية دورية بعد أن أعلنت الوزارة أن الفحوص أثبتت إصابة بلينكن بالفيروس: ”سنجد موعدا بديلاً في أسرع وقت ممكن“.

وبعد أكثر من عام على تولي الرئيس جو بايدن المنصب، واجهت إدارته انتقادات من الجمهوريين وآخرين لافتقارها إلى استراتيجية رسمية للتعامل مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والمنافس الاستراتيجي الرئيسي لواشنطن.

يذكر أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس كانت قد أصيبت قبل أسبوع بفيروس كورونا ودخلت الحجر الصحي، علماً أنها لم تعانِ من أعراض قوية.

وأعلن البيت الأبيض أن كامالا هاريس، التي ثبتت الأسبوع الماضي إصابتها بفيروس كورونا، خضعت يوم الاثنين لفحص كوفيد وأتت نتيجته سلبية وستخرج بالتالي الثلاثاء من العزل الصحي الذي التزمته على مدى أسبوع.

وقالت كيرستن آلن المتحدثة باسم هاريس إن نائبة الرئيس التي واصلت خلال الأسبوع الماضي العمل من بُعد ستستأنف نشاطها الحضوري مع التزامها وضع كمامة لمدة عشرة أيام عملاً بتوصيات السلطات الصحية الأمريكية.

وثبتت إصابة هاريس بالفيروس في 26 نيسان/أبريل، لكنّها لم تُعتبر حالة مخالطة للرئيس جو بايدن البالغ من العمر 79 عاماً.

واضطر الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى تأجيل جهود اختيار مرشحي الرئيس بايدن لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) ولجنة التجارة الاتحادية في الأسابيع الماضية.

والعديد من أعضاء إدارة بايدن، مثل وزير العدل ميريك غارلاند والمتحدثة باسم الرئيس جين ساكي ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أصيبوا بكوفيد في الأسابيع الأخيرة.